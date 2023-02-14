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Updated Сегодня, 08:18

В Омской области у дворца культуры загадочно умер мужчина

14 февраля 2023, 08:16
Фото: 1MI
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Причина смерти пока не установлена, силовики ждут вскрытия тела.

В Марьяновском районе Омской области следователи ждут результаты экспертизы, которая должна установить причины смерти 41-летнего мужчины. Его тело нашли у дворца культуры в поселке Конезаводский.

«На лежащего на снегу мужчину наткнулись случайные прохожие в воскресенье, 12 февраля, около 13:20», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Умершим оказался житель Омска. По предварительному заключению экспертов, смерть мужчины не является криминальной, а точные причины будут названы только после вскрытия в морге.

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