В Омской области на сельской трассе нашли замерзший внедорожник с трупом внутри

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:06
В субботу, 11 февраля, рано утром автомобилисты, проезжающие по трассе «деревня Выборненовка — деревня Чулково» в Любинском районе, заметили одиноко стоящий Mitsubishi Pajero, который уже слегка подморозило. Случайные очевидцы подошли к авто, открыли дверь и наткнулись на мертвого пожилого мужчину.
«Сообщение об обнаружении тела 72-летнего пенсионера в автомобиле поступило около 08:55. Прибывшие эксперты осмотрели труп и, предварительно, не нашли никаких следов насилия», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Личность умершего установили по документам, найденным в машине. Им оказался житель поселка Пролетарский. Тело пенсионера отправили в морг, где и должны установить причину смерти.