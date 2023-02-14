В Омской области на сельской трассе нашли замерзший внедорожник с трупом внутри

В субботу, 11 февраля, рано утром автомобилисты, проезжающие по трассе «деревня Выборненовка — деревня Чулково» в Любинском районе, заметили одиноко стоящий Mitsubishi Pajero, который уже слегка подморозило. Случайные очевидцы подошли к авто, открыли дверь и наткнулись на мертвого пожилого мужчину.