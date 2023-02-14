В Омской области на 70% за неделю выросла заболеваемость COVID-19

В Роспотребнадзоре сообщают, что в Омске на 70% увеличилось число заболевших ковидом. С 6 по 12 февраля 2023 года в регионе зарегистрировано 777 заболевших COVID-19. Отметим, что на предыдущей неделе было выявлено 453 случаев.