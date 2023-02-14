В Омской области на 70% за неделю выросла заболеваемость COVID-19

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В Роспотребнадзоре сообщают, что в Омске на 70% увеличилось число заболевших ковидом. С 6 по 12 февраля 2023 года в регионе зарегистрировано 777 заболевших COVID-19. Отметим, что на предыдущей неделе было выявлено 453 случаев.
«В аналогичный период 2022 года специалистами Управления также фиксировался рост заболеваемости COVID19, однако в абсолютных значениях показатели были гораздо выше. Ежедневно регистрировалось более 2 000 случаев заражения, — уточняют в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.
Сегодня, 14 февраля в Омской области по оперативным данным: