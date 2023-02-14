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Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

В Омской области на 70% за неделю выросла заболеваемость COVID-19

14 февраля 2023, 11:51
Фото: Город55
В регионе за 6 неделю зарегистрировано 7 летальных случаев.

В Роспотребнадзоре сообщают, что в Омске на 70% увеличилось число заболевших ковидом. С 6 по 12 февраля 2023 года в регионе зарегистрировано 777 заболевших COVID-19. Отметим, что на предыдущей неделе было выявлено 453 случаев.

«В аналогичный период 2022 года специалистами Управления также фиксировался рост заболеваемости COVID19, однако в абсолютных значениях показатели были гораздо выше. Ежедневно регистрировалось более 2 000 случаев заражения, — уточняют в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.

Сегодня, 14 февраля в Омской области по оперативным данным:

  • выявлено 152 случая;
  • 18 человек госпитализировано;
  • 71 человек выздоровел;
  • 1 человек умер.
Фото: СтопКоронавирус.РФ
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#Ксения Карагодина#Ковид#Заболеваемость#Общество#Город#Медицина#Жалобы#Новости#Омск#Омская область
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