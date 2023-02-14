В Омске судят мать за убийство с особой жестокостью своего трехмесячного сына

Трагедия произошла 10 августа прошлого года. 21-летняя сельчанка, во время распития алкоголя со своим сожителем и двумя знакомыми, поссорилась с отцом своего ребенка на почве ревности, и заявила, что малыш ей не нужен. После этого омичка с силой бросила ребенка об пол. Мальчик скончался от черепно-мозговой травмы.