В Омске старые портовые причалы пытаются пустить с молотка за 7 млн рублей

О том, что причальные стенки передадут в частные руки, стало известно в начале 2020 года. В то время премьер-министр, а ныне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы. В него вошла часть набережной речного вокзала в Омске, которая в 2016 года не используется из-за аварийного состояния, а также судно «РТ-704», еще семь буксиров, причальные стенки в селе Усть-Ишим и городе Тара и причальные стенки 1, 2 и 3 очереди на ул. 9-я Ленинская.