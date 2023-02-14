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В Омске старые портовые причалы пытаются пустить с молотка за 7 млн рублей

14 февраля 2023, 06:22
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске за 7 млн рублей выставили на торги старые портовые причалы

Торги объявило Территориальное управление Росимущества в Омской области.

В открытом доступе появилось объявление о проведении торгов по продаже старых причальных стенок в Ленинском округе. Инициатором объявления значится Территориальное управление Росимущества в Омской области.

Согласно документации, за сооружения на ул. 9-я Ленинская, 55 площадью около 20 тыс кв. м просят 7,3 млн рублей. Заявки от желающих приобрести причальные стенки будут принимать до 13 марта, а сами торги должны состояться 17 марта.

Фото: torgi.gov.ru

При этом отмечается, что будущий владелец не сможет полноценно распоряжаться имуществом: оно передано в аренду «Омскому речному порту».

Разобрать и утилизировать старые причальные стенки не получится, так как объект обязаны использовать «для обслуживания пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов, взаимодействия с другими видами транспорта», говорится в документации.

О том, что причальные стенки передадут в частные руки, стало известно в начале 2020 года. В то время премьер-министр, а ныне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы. В него вошла часть набережной речного вокзала в Омске, которая в 2016 года не используется из-за аварийного состояния, а также судно «РТ-704», еще семь буксиров, причальные стенки в селе Усть-Ишим и городе Тара и причальные стенки 1, 2 и 3 очереди на ул. 9-я Ленинская. 

Набережную у речвокзала с причалами в Омске отдадут в руки бизнесменов
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#Ольга Акамова#Торги#Причал#Причальные стенки#Продажа#Росимущество#Новости#Омская область
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