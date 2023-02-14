В Омске стало известно, как будет проходить движение на Ленинградском мосту

В настоящий момент 31,5% омичей передвигаются по городу именно через Ленинградский мост, сообщают в пресс-центре администрации Омска. Чтобы не допустить усложнение движения водителям придется либо просмотреть свои привычные маршруты либо время проезда. Департамент транспорта для оптимизации движения на дороге подготовил следующий план: