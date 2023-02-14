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Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

В Омске стало известно, как будет проходить движение на Ленинградском мосту

14 февраля 2023, 15:39
Фото: Город55
Департамент транспорта разработал план оптимизации движения на время капремонта Ленинградского моста.

В настоящий момент 31,5% омичей передвигаются по городу именно через Ленинградский мост, сообщают в пресс-центре администрации Омска. Чтобы не допустить усложнение движения водителям придется либо просмотреть свои привычные маршруты либо время проезда. Департамент транспорта для оптимизации движения на дороге подготовил следующий план:

  1. сменить приоритет в движении на на круговой развязке по улице Суворова;
  2. запретить грузовое движение по мосту на подходах с улиц Масленникова и Суворова с 7 до 20 часов;
  3. скорректировать режим работы светофоров на:
  • пересечении улиц Ленина и Тарской;
  • пересечении улиц Булатова и Тарской;
  • пересечении Ленинградской площади с улицей Ленина (при необходимости, по результатам мониторинга);
  • пересечении проспекта К. Маркса с улицей Масленникова;
  • пересечении улиц Фрунзе и Красный Путь;
  • пересечении улиц Красный Путь — 6-я Северная — 7-я Северная;
  • пересечении улиц Булатова и Орджоникидзе (дополнительный вечерний сброс);
  • пересечении бульвара Архитекторов с улицей Крупской (при необходимости, по результатам мониторинга);
  • пересечении улиц Конева и 3-й Енисейской (при необходимости, по результатам мониторинга);
  • по улице Крупской в районе остановок общественного транспорта «Улица Взлетная», «Бульвар Кузьмина» и вблизи строения 14/2.
«Руководители организаций могут рассмотреть возможность переноса на более раннее время начала рабочего дня для сотрудников, использующих для проезда Ленинградский мост и мост им. 60-летия Победы», — рекомендует Департамент транспорта.

Напомним, что с 15 февраля на Ленинградском мосту вводится ограничение движения транспорта. В связи с началом капитального ремонта полосы будут частично перекрывать.

Первые изменения. В Омске изменят схему движения на развязке у Ленинградского моста
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#Ксения Карагодина#Омск#Омская область#Новости#Общество#Город#Перекрыто движение#Дорожный ремонт#Ремонт дорог#Ремонт моста
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