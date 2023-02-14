В Омске стало известно, как будет проходить движение на Ленинградском мосту

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
В настоящий момент 31,5% омичей передвигаются по городу именно через Ленинградский мост, сообщают в пресс-центре администрации Омска. Чтобы не допустить усложнение движения водителям придется либо просмотреть свои привычные маршруты либо время проезда. Департамент транспорта для оптимизации движения на дороге подготовил следующий план:
«Руководители организаций могут рассмотреть возможность переноса на более раннее время начала рабочего дня для сотрудников, использующих для проезда Ленинградский мост и мост им. 60-летия Победы», — рекомендует Департамент транспорта.
Напомним, что с 15 февраля на Ленинградском мосту вводится ограничение движения транспорта. В связи с началом капитального ремонта полосы будут частично перекрывать.