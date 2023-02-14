В Омске ищут водителя, который скрылся с места ДТП

10 февраля 2023 года на улице Нефтезаводская в районе дома № 34/1 произошло ДТП. Водитель, управляя неустановленным автомобилем, врезался в стоящий «Nissan», а затем покинул место происшествия. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Омской области.