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Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

В Омске ищут водителя, который скрылся с места ДТП

14 февраля 2023, 13:47
Фото: Город55
Наезд на автомобиль произошел 10 февраля в 3:30 утра на ул. Нефтезаводская.

10 февраля 2023 года на улице Нефтезаводская в районе дома № 34/1 произошло ДТП. Водитель, управляя неустановленным автомобилем, врезался в стоящий «Nissan», а затем покинул место происшествия. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Омской области.

В данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя, скрывшегося с места ДТП.

«Очевидцев ДТП просим позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску (3812) 79-35-04, или 02», — отмечают в Госавтоинспекции.

Напомним, что недавно омич без водительских прав сбил подростка и скрылся с места происшествия.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
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#Ксения Карагодина#ДТП#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Водитель скрылся#Новости#Омск#Омская область
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