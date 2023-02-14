В Омске ищут водителя, который скрылся с места ДТП

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
10 февраля 2023 года на улице Нефтезаводская в районе дома № 34/1 произошло ДТП. Водитель, управляя неустановленным автомобилем, врезался в стоящий «Nissan», а затем покинул место происшествия. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Омской области.
В данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя, скрывшегося с места ДТП.
«Очевидцев ДТП просим позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску (3812) 79-35-04, или 02», — отмечают в Госавтоинспекции.
Напомним, что недавно омич без водительских прав сбил подростка и скрылся с места происшествия.