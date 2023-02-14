В Армению и Казахстан. Омичам анонсировали новые международные рейсы

У омичей появится возможность напрямую летать в Ереван, Наманган, Ташкент, Ош, Астану и Душанбе. В последние годы самолеты по этим направлениям не летали из Омска. Но благодаря официальным визитам губернатора Александра Буркова в страны СНГ, рейсы снова стали доступны для омичей.