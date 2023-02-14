В Армению и Казахстан. Омичам анонсировали новые международные рейсы

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Весенне-летнее расписание Омского аэропорта пополнится новыми международными авиарейсами. Изменения анонсировали в региональном минтрансе.
У омичей появится возможность напрямую летать в Ереван, Наманган, Ташкент, Ош, Астану и Душанбе. В последние годы самолеты по этим направлениям не летали из Омска. Но благодаря официальным визитам губернатора Александра Буркова в страны СНГ, рейсы снова стали доступны для омичей.
Начиная с марта, из Омска можно будет улетать в следующие города:
Также у омичей останется возможность каждый день летать в Астану. Рейсы в столицу Казахстана выполняет Qazaq Air.
«По итогам прошлого года пассажиропоток омского аэропорта вышел на рекордный показатель — 1,6 млн пассажиров. Прямое авиасообщение — необходимый шаг для выстраивания новых логистических цепочек и развития промышленной кооперации с дружественными государствами», — отметил Александр Бурков.