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В Армению и Казахстан. Омичам анонсировали новые международные рейсы

14 февраля 2023, 08:56
Фото: 1MI
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Уже весной из Омска запустят новые рейсы в страны ближнего зарубежья

Традиционно обновленное весенне-летнее расписание начнет действовать с конца марта.

Весенне-летнее расписание Омского аэропорта пополнится новыми международными авиарейсами. Изменения анонсировали в региональном минтрансе.

У омичей появится возможность напрямую летать в Ереван, Наманган, Ташкент, Ош, Астану и Душанбе. В последние годы самолеты по этим направлениям не летали из Омска. Но благодаря официальным визитам губернатора Александра Буркова в страны СНГ, рейсы снова стали доступны для омичей.

Начиная с марта, из Омска можно будет улетать в следующие города:

  • С 27 марта по 23 октября по понедельникам — в Ереван. Обслуживанием рейсов займется армянский авиаперевозчик Shirak Avia;
  • С 26 марта по 27 октября — в Наманган (по пятницам) и Ташкент (по воскресеньям). Авиакомпания — Uzbekistan Airways из Узбекистана;
  • С 27 марта по 24 октября по вторникам — в Ош. Перевозчик — «Северный ветер»;
  • Со 2 мая по 24 октября по вторникам — в Душанбе. Авиакомпания — «Северный ветер».

Также у омичей останется возможность каждый день летать в Астану. Рейсы в столицу Казахстана выполняет Qazaq Air.

«По итогам прошлого года пассажиропоток омского аэропорта вышел на рекордный показатель — 1,6 млн пассажиров. Прямое авиасообщение — необходимый шаг для выстраивания новых логистических цепочек и развития промышленной кооперации с дружественными государствами», — отметил Александр Бурков.
Полет раз в неделю. Весной появится новый рейс из Омска в Ташкент
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#Юлия Истомина#Самолеты#Авиарейсы#Авиаперелеты#Омский аэропорт#Расписание#Полеты#Новости#Омск#Омская область
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