Стало известно содержание писем психотерапевта принцессы Дианы

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию Marie Claire, записи были опубликованы только спустя два десятилетия после ее трагической смерти.
Свадьба с принцем Чарльзом недолго приносила Диане радость от обретенного титула и узнаваемости. На смену им быстро пришли тоска и разочарование. Медовый месяц превратился для нее в пытку. Муж докучал ей чтением книг, которых она не понимала. У нее появились кошмары, начались приступы паранойи и даже желание наложить на себя руки.
Тогда было решено обратиться к врачам. Те решили обойтись без предварительных разговоров с титулованной пациенткой, и сразу стали пичкать ее сильными таблетками. Но результата не было. При этом она уже была мамой маленького Уильяма.
Тогда на помощь по просьбе принца Чарльза пришел доктор Алан Мак-Глашен. Он посещал Диану дважды в неделю. По его просьбе она записывала свои сны, и они вместе анализировали их значение.
Доктор считал Диану абсолютно нормальной. А ее проблемы носили эмоциональный, а не патологический характер.