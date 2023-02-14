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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Стало известно содержание писем психотерапевта принцессы Дианы

Сегодня, 07:17
Опубликованы записи психотерапевта Дианы Алана Мак-Глашена, который не видел необходимости в лечении принцессы от психических заболеваний.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию Marie Claire, записи были опубликованы только спустя два десятилетия после ее трагической смерти.

Свадьба с принцем Чарльзом недолго приносила Диане радость от обретенного титула и узнаваемости. На смену им быстро пришли тоска и разочарование. Медовый месяц превратился для нее в пытку. Муж докучал ей чтением книг, которых она не понимала. У нее появились кошмары, начались приступы паранойи и даже желание наложить на себя руки.

Тогда было решено обратиться к врачам. Те решили обойтись без предварительных разговоров с титулованной пациенткой, и сразу стали пичкать ее сильными таблетками. Но результата не было. При этом она уже была мамой маленького Уильяма.

Тогда на помощь по просьбе принца Чарльза пришел доктор Алан Мак-Глашен. Он посещал Диану дважды в неделю. По его просьбе она записывала свои сны, и они вместе анализировали их значение.

Доктор считал Диану абсолютно нормальной. А ее проблемы носили эмоциональный, а не патологический характер.

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