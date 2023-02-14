Стало известно содержание писем психотерапевта принцессы Дианы

Свадьба с принцем Чарльзом недолго приносила Диане радость от обретенного титула и узнаваемости. На смену им быстро пришли тоска и разочарование. Медовый месяц превратился для нее в пытку. Муж докучал ей чтением книг, которых она не понимала. У нее появились кошмары, начались приступы паранойи и даже желание наложить на себя руки.