«Россети» оспорят решение суда о том, что омичи не должны платить за их кабель

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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История с кабелем «Омскэнерго», не включенным в тариф по решению суда, неожиданно получила продолжение: руководство компании заявило, что будет бороться до конца.
Напомним суть. Компания «Омскэлектро» задолжала «Омскэнерго» (местному филиалу «Россетей») 1,3 млрд рублей. Чтобы закрыть долг, она передала кредитору свой кабель, проложенный в 2009–2012 годах с правого берега Иртыша на левый. Создавался этот объект на деньги из областного бюджета, его стоимость на момент сделки (в 2015 году) составляла 777,9 млн рублей.
Позже «Омскэнерго» включило стоимость кабеля в свою инвестиционную программу на 2016–2020 годы. Этот документ был утверждён в федеральном министерстве энергетики, а затем Региональная энергетическая комиссия на основе той суммы затрат «Омскэнерго», которая была указана в инвестпрограмме, утвердила тариф для потребителей электричества.
В 2019 году этой историей занялся Следственный комитет. Логика следователей была такой: «кабель прокладывали на бюджетные деньги, „Омскэнерго“ на него не тратился, граждан нельзя два раза заставлять платить за одно и то же». Только за 2017 год, по данным Следкома, омичи переплатили 145 млн рублей. Появилась официальная формулировка, согласно которой «Омскэнерго» включило стоимость кабеля в тариф, «действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств потребителей электроэнергии Омской области». Соответственно было возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК, «Мошенничество, совершенное организованной группой или в крупном размере».
Следствие было прекращено летом 2021 года «за отсутствием события преступления». Тем не менее в декабре того же года РЭК отказалась учитывать при расчете тарифа на следующий год расчеты «Омскэнерго» на выкуп того самого кабеля, ПС «Фрунзенская» — ПС «Прибрежная». ПАО «Россети-Сибирь» оспорило это решение через суд, но потерпело неудачу.
— В ходе судебного заседания было доказано, что фактических расходов денежных средств на финансирование инвестпрограммы предприятие не понесло, — объяснили тогда в пресс-службе РЭК.
Решение было принято в ноябре 2022 года. ПАО «Россети Сибирь» подало апелляционную жалобу, но проиграло и на этот раз. В пресс-службе предприятия прокомментировали эту ситуацию для Города55: выяснилось, что история не закончена.
— Кодекс административного судопроизводства РФ предусматривает право кассационного обжалования принятых по делу судебных актов, — заявили в пресс-службе предприятия. — Компания «Россети Сибирь» воспользуется этим правом. Мы убеждены, что расходы на приобретение кабельной линии были заложены в тариф законно. И мы будем обжаловать принятые по делу судебные акты в суде кассационной инстанции, поскольку не согласны с ними.
На обжалование у «Россетей» есть месяц.