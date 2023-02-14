РЭО: Доля утилизации отходов в РФ в 2022 году составила 11,9%

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Как подчеркнул глава РЭО Денис Буцаев, согласно отчетам, представляемым регионами в организацию, доля утилизации бытовых отходов в 2022 году составила 12%, что превышает запланированный показатель на 4,4%, передает newsnn.ru.
Ранее РЭО подвел итоги реформы по обращению с бытовыми отходами в прошлом году. Так, ключевые показатели федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО» были превышены в разы. Из всего образованного в 2022 году в стране бытового мусора половина ушла на обработку. По сравнению с 2021 годом доля обработки выросла на 6,9%.