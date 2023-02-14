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РЭО: Доля утилизации отходов в РФ в 2022 году составила 11,9%

14 февраля 2023, 13:19
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) опроверг информацию о том, что в России перерабатывается лишь семь процентов твердых коммунальных отходов (ТКО). В организации заявили, что в 2022 году реальная доля утилизации бытового мусора составила 12%.

Как подчеркнул глава РЭО Денис Буцаев, согласно отчетам, представляемым регионами в организацию, доля утилизации бытовых отходов в 2022 году составила 12%, что превышает запланированный показатель на 4,4%, передает newsnn.ru.

Ранее РЭО подвел итоги реформы по обращению с бытовыми отходами в прошлом году. Так, ключевые показатели федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО» были превышены в разы. Из всего образованного в 2022 году в стране бытового мусора половина ушла на обработку. По сравнению с 2021 годом доля обработки выросла на 6,9%.

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