РЭО: Доля утилизации отходов в РФ в 2022 году составила 11,9%

Ранее РЭО подвел итоги реформы по обращению с бытовыми отходами в прошлом году. Так, ключевые показатели федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО» были превышены в разы. Из всего образованного в 2022 году в стране бытового мусора половина ушла на обработку. По сравнению с 2021 годом доля обработки выросла на 6,9%.