Реконструкция за свой счет. В Омске снова ищут инвестора для ДК имени Козицкого

Сегодня, 14 февраля, последний день, когда еще принимают заявки на участие в аукционе по оценке рыночной величины платы по будущему концессионному соглашению. На эти услуги выделили 40 тысяч рублей. Победителю нужно будет предоставить отчет в департамент имущественных отношений в течение 10 рабочих дней.