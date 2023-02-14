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Published Сегодня, 09:57

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Реконструкция за свой счет. В Омске снова ищут инвестора для ДК имени Козицкого

14 февраля 2023, 09:57
Фото: департамент имущественных отношений

Омская мэрия снова ищет концессионера для ремонта ДК Козицкого

Состояние дворца культуры и спортзала на Рабиновича оценивают как неудовлетворительное.

Мэрия Омска не теряет надежды найти концессионера для дворца культуры имени Н. Г. Козицкого и расположенного рядом с ним спортзала. Состояние обоих объектов на улице Рабиновича оценивается как неудовлетворительное.

Сегодня, 14 февраля, последний день, когда еще принимают заявки на участие в аукционе по оценке рыночной величины платы по будущему концессионному соглашению. На эти услуги выделили 40 тысяч рублей. Победителю нужно будет предоставить отчет в департамент имущественных отношений в течение 10 рабочих дней.

Отметим, что дворец культуры, а соответственно и его реконструкцию, в 2020 году уже пытались отдать инвестору. Вот только желающих погрузиться в ремонтные работы тогда не нашлось. Аукцион из-за отсутствия заявок признали несостоявшимся.

При этом еще осенью 2021 года здания, которые ранее принадлежали заводу имени Козицкого, включили в программу по приватизации городской собственности. Но, как сообщили «Новому Омску» в пресс-службе мэрии, к дворцу культуры и спортзалу это не относится.

«В отношении данных объектов планируется проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения с целью реконструкции зданий и дальнейшей эксплуатации без изменения целевого назначения», — заявили в пресс-службе.

Напомним, что в Омске выставили на продажу бывшие корпуса завода им. Козицкого, а также два земельных участка, скважину и остальные коммуникации. Остатки завода предлагают приобрести единым лотом.

В Омске распродают остатки некогда могучего завода им. Козицкого за 190 млн рублей
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#Юлия Истомина#ДК#Аукцион#Инвестор#Мэрия#Департамент имущественных отношений#Общество#Город#Новости#Омск
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