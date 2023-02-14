Путин заявил об отсутствии у него противоречий с КПРФ

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
Он считает, что КПРФ вносит весомый вклад в политическую дискуссию, а также в поиск рациональных решений для развития страны в социальной и экономической сфере. Об этом пишет RT.
Путин также отметил, что КПРФ всегда ставила вопросы перед властями всех уровней, которые касаются поддержки и обеспечения безопасности России.
Кроме того, на встрече с Зюгановым президент выразил уверенность в победе нашей страны.