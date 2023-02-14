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Posted Сегодня, 18:56

Published Сегодня, 18:56

Modified Сегодня, 18:57

Updated Сегодня, 18:57

Путин заявил об отсутствии у него противоречий с КПРФ

Сегодня, 18:56
Российский президент Владимир Путин сообщил о том, что у него никогда не было противоречий с КПРФ. Об этом он отметил на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Он считает, что КПРФ вносит весомый вклад в политическую дискуссию, а также в поиск рациональных решений для развития страны в социальной и экономической сфере. Об этом пишет RT.

Путин также отметил, что КПРФ всегда ставила вопросы перед властями всех уровней, которые касаются поддержки и обеспечения безопасности России.

Кроме того, на встрече с Зюгановым президент выразил уверенность в победе нашей страны.

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