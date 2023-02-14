Перевод на «безопасный счет». Омич отправил телефонным мошенникам 630 тысяч рублей

Омич предоставил мошеннику коды, которые пришли в смс, после чего на его банковский счет поступили деньги — 1 млн 875 тысяч рублей. Потерпевший перевел 630 тысяч на указанные мошенником реквизиты. Оставшуюся сумму нужно было отправить через отделение банка. Придя в офис и пообщавшись с банковским работником, мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.