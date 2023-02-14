Перевод на «безопасный счет». Омич отправил телефонным мошенникам 630 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
В пресс-службе омской полиции сообщили, что в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратился 63-летний житель Октябрьского округа. Мужчина стал жертвой телефонных аферистов.
Выяснилось, что потерпевшему позвонил неизвестный, представившийся работником службы безопасности банка. Преступник пояснил, что якобы на омича по доверенности пытаются оформить кредит. Чтобы сохранить деньги, потерпевшему предложили оформить заем и перевести деньги на «безопасный счет». При этом мошенник предупредил омича о необходимости соблюдать конфиденциальность, так как за разглашение информации предусмотрена уголовная ответственность.
Омич предоставил мошеннику коды, которые пришли в смс, после чего на его банковский счет поступили деньги — 1 млн 875 тысяч рублей. Потерпевший перевел 630 тысяч на указанные мошенником реквизиты. Оставшуюся сумму нужно было отправить через отделение банка. Придя в офис и пообщавшись с банковским работником, мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее Город55 сообщал, что за прошлый год омичи перевели телефонным мошенникам больше 772 миллионов рублей. В 2022 году в регионе жертвами хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, стали 4 396 человек.