Омск начали готовить к весенним катаклизмам

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
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В Омске начали готовиться к весеннему паводку. Такое постановление подписал мэр города Сергей Шелест в минувшую пятницу, 10 февраля. В соответствии с документом создана противопаводковая комиссия, разграничены зоны ответственности между дорожниками, коммунальщиками, предприятиями и хозсубъектами. На особом контроле 239 мест вероятного подтопления.
«Управляющие организации, хозяйствующие субъекты и жители частных домовладений должны своевременно вывезти снег с закрепленных территорий, провести очистку водосточных канав и водопропускных труб, чтобы исключить возможность подтопления придомовых территорий», — отметил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.
Напомним, что нынешняя зима в регионе, по сообщениям синоптиков, оказалась более снежной, чем год назад. Особо снежной выдалась первая декада января. Осадков выпало больше нормы. В большинстве районов, кроме северных, их количество превысило норму в 2-3 раза.