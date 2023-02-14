Омск начали готовить к весенним катаклизмам

Напомним, что нынешняя зима в регионе, по сообщениям синоптиков, оказалась более снежной, чем год назад. Особо снежной выдалась первая декада января. Осадков выпало больше нормы. В большинстве районов, кроме северных, их количество превысило норму в 2-3 раза.