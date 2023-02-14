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«Однушка» за 4 млн. В омских «Кузьминках» сдали новую высотку

14 февраля 2023, 07:08

В Омске в жилом комплексе «Кузьминки» сдали в эксплуатацию новый дом

Общая площадь жилых помещений в высотке составляет 9452,2 квадратных метра. Всего в доме 187 квартир.

На Левом берегу в Омске ввели в эксплуатацию новый дом. В высотке 23 этажа, один из которых подземный. Как сообщили в пресс-службе мэрии, разрешение на ввод в эксплуатацию выдал департамент архитектуры и градостроительства.

Новый дом, построенный компанией «Сибградстрой Инвест», располагается в жилом комплексе «Кузьминки». Общая площадь жилых помещений в высотке составляет 9452,2 квадратных метра. Всего в доме 187 квартир.

Объявлений о продажи квартир в новом доме пока не много. На сервисе «Циан» агентство недвижимости «Этажи» предлагает купить 1-комнатную квартиру площадью 44,1 квадратных метра за 3 млн 999 тысяч рублей. Цена квадратного метра составляет 90,6 тысяч рублей. Квартира, расположенная на 12 этаже, продается с черновой отделкой.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске за год выросли цены на покупку квартир. Соответствующие данные опубликовал Омскстат. В конце 2021 года квадратный метр в новостройках стоил 68,9 тысяч рублей, а к концу 2022 года — 89,4 тысяч. На вторичном рынке цены выросли с 62,5 до 80,3 тысяч за квадратный метр. Цены усредненные. Анализ проводился по всем типам жилья — квартирам среднего качества, улучшенного качества и элитным квартирам.

В Омске квадратный метр жилья за год подорожал в среднем на 20 тысяч
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#Евгений Игишев#Недвижимость#Квартира#Департамент строительства#Департамент архитектуры#Город#Омск
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