«Однушка» за 4 млн. В омских «Кузьминках» сдали новую высотку

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
На Левом берегу в Омске ввели в эксплуатацию новый дом. В высотке 23 этажа, один из которых подземный. Как сообщили в пресс-службе мэрии, разрешение на ввод в эксплуатацию выдал департамент архитектуры и градостроительства.
Новый дом, построенный компанией «Сибградстрой Инвест», располагается в жилом комплексе «Кузьминки». Общая площадь жилых помещений в высотке составляет 9452,2 квадратных метра. Всего в доме 187 квартир.
Объявлений о продажи квартир в новом доме пока не много. На сервисе «Циан» агентство недвижимости «Этажи» предлагает купить 1-комнатную квартиру площадью 44,1 квадратных метра за 3 млн 999 тысяч рублей. Цена квадратного метра составляет 90,6 тысяч рублей. Квартира, расположенная на 12 этаже, продается с черновой отделкой.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске за год выросли цены на покупку квартир. Соответствующие данные опубликовал Омскстат. В конце 2021 года квадратный метр в новостройках стоил 68,9 тысяч рублей, а к концу 2022 года — 89,4 тысяч. На вторичном рынке цены выросли с 62,5 до 80,3 тысяч за квадратный метр. Цены усредненные. Анализ проводился по всем типам жилья — квартирам среднего качества, улучшенного качества и элитным квартирам.