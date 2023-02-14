Никак не остановится. В Омске мужчина надругался над ребенком после кражи и драки

Однако на этом его встреча с прокуратурой и судьей не закончится: мужчину также обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. В четверг, 16 февраля, состоится первое заседание по делу уже осужденного уроженца Курганской области.