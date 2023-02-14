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Никак не остановится. В Омске мужчина надругался над ребенком после кражи и драки

14 февраля 2023, 09:46
Фото: 1MI
иллюстрация

Осужденный за кражи и драки мужчина попался в Омске на надругательстве над ребенком

Мужчине вменяют преступление против половой неприкосновенности лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Кировский районный суд Омска вынес приговор 46-летнему уроженцу Курганской области за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе Омского областного суда.

В октябре 2021 года мужчина попал на алкозастолье к своим знакомым в СНТ «Юбилейный» в Омске. Во время посиделок мужчина украл у одного из собутыльников телефон.

Спустя месяц мужчина посетил алкозастолье дома у приятелей в одном из частных домов Кировского округа. Будучи в состоянии опьянения, мужчина повздорил с двумя женщинами и мужчиной, конфликт перерос в драку и закончился госпитализацией омича.

На мужчину завели сразу два уголовных дела, но вину ни в одном из преступлений он не признал. Суд нашел достаточно доказательств его вины и приговорил мужчину к 2 годам 9 месяцам колонии строгого режима.

Однако на этом его встреча с прокуратурой и судьей не закончится: мужчину также обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. В четверг, 16 февраля, состоится первое заседание по делу уже осужденного уроженца Курганской области.

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#Ольга Акамова#Кража#Драка#Избиение#Тяжкий вред здоровью#Надругательство#Ребенок#Пострадал ребенок#Новости#Омская область#Происшествия
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