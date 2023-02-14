Никак не остановится. В Омске мужчина надругался над ребенком после кражи и драки

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Кировский районный суд Омска вынес приговор 46-летнему уроженцу Курганской области за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе Омского областного суда.
В октябре 2021 года мужчина попал на алкозастолье к своим знакомым в СНТ «Юбилейный» в Омске. Во время посиделок мужчина украл у одного из собутыльников телефон.
Спустя месяц мужчина посетил алкозастолье дома у приятелей в одном из частных домов Кировского округа. Будучи в состоянии опьянения, мужчина повздорил с двумя женщинами и мужчиной, конфликт перерос в драку и закончился госпитализацией омича.
На мужчину завели сразу два уголовных дела, но вину ни в одном из преступлений он не признал. Суд нашел достаточно доказательств его вины и приговорил мужчину к 2 годам 9 месяцам колонии строгого режима.
Однако на этом его встреча с прокуратурой и судьей не закончится: мужчину также обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. В четверг, 16 февраля, состоится первое заседание по делу уже осужденного уроженца Курганской области.