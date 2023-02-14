Нет пробкам. Мэр Омска дал поручение перед перекрытием Ленинградского моста

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Мэр Омска Сергей Шелест поручил Владимиру Куприянову и департаменту транспорта следить за обстановкой на дорогах на Ленинградском мосту. Об этом градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.
«Предельно внимательно следить за ситуацией на дорогах города и оперативно принимать необходимые решения для её корректировки», — пишет Сергей Шелест.
Напомним, что с 15 февраля вводится ограничение движения транспорта на Ленинградском мосту. Для движения будут доступны всего две полосы. Отметим, что капремонт завершится в июне 2024 года.