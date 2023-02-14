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Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Нет пробкам. Мэр Омска дал поручение перед перекрытием Ленинградского моста

14 февраля 2023, 16:25
Фото: Город55

Мэр Омска поручил следить за дорожной ситуацией после перекрытия Ленинградского моста

с 15 февраля контролировать ситуацию на дорогах города поручили Владимиру Куприянову и департаменту транспорта.

Мэр Омска Сергей Шелест поручил Владимиру Куприянову и департаменту транспорта следить за обстановкой на дорогах на Ленинградском мосту. Об этом градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.

«Предельно внимательно следить за ситуацией на дорогах города и оперативно принимать необходимые решения для её корректировки», — пишет Сергей Шелест.

Напомним, что с 15 февраля вводится ограничение движения транспорта на Ленинградском мосту. Для движения будут доступны всего две полосы. Отметим, что капремонт завершится в июне 2024 года.

В Омске стало известно, как будет проходить движение на Ленинградском мосту
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#Ксения Карагодина#Ленинградский мост#Мост#Перекрытие#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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