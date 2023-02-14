Нарубил дров на 3,5 млн. В Омске будут судить местного жителя за рубку леса

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
В Большереченский районный суд направили дело о незаконной рубке леса, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. На скамье подсудимых окажется 36-летний инженер специализированного автономного учреждения «Большереченский Лесхоз».
По мнению следствия, в период с июля 2019 года по июль 2020 года фигурант дела поручил работникам лесхоза вырубить в урочище «Бывший совхоз „Красноярский“ в Большереченском районе почти 900 деревьев. При этом разрешительные документы отсутствовали. Также по указанию инженера, его подчиненные незаконно вырубили 1,24 га за пределами легально отведенной деляны более 500 берез.
Сумма нанесенного природным ресурсам ущерба составила свыше 3,5 млн рублей. Свою вину фигурант дела не признал. Суд наложил арест на его имущество. Подсудимому грозит до 7 лет лишения свободы.