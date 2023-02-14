Нарубил дров на 3,5 млн. В Омске будут судить местного жителя за рубку леса

По мнению следствия, в период с июля 2019 года по июль 2020 года фигурант дела поручил работникам лесхоза вырубить в урочище «Бывший совхоз „Красноярский“ в Большереченском районе почти 900 деревьев. При этом разрешительные документы отсутствовали. Также по указанию инженера, его подчиненные незаконно вырубили 1,24 га за пределами легально отведенной деляны более 500 берез.