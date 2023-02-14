На северо-востоке Москвы потушили пожар в техцентре

К настоящему моменту автомобильное движение по улице Декабристов восстановлено. В сети появились видеозаписи с места происшествия. Ситуацию на контроль взяла Бутырская межрайонная прокуратура — предстоит выяснить причины пожара. Согласно предварительным данным, здание, пострадавшее в огне, находится в собственности коммерческой организации.