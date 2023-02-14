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Posted Вчера, 13:43

Published Вчера, 13:43

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

На северо-востоке Москвы потушили пожар в техцентре

Вчера, 13:43
На северо-востоке Москвы сотрудники МЧС ликвидировали пожар в техническом центре. Из огня спасли трех человек.

В ночь на 14 февраля на улице Декабристов на северо-востоке Москвы загорелся автосервис, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на столичный главк ведомства.

Прибывшие на место сотрудники МЧС приступили к тушению, пожар получил повышенный ранг сложности — огонь охватил 1,5 тыс. м2. Открытое горение ликвидировали в 2.45 по московскому времени.

К настоящему моменту автомобильное движение по улице Декабристов восстановлено. В сети появились видеозаписи с места происшествия. Ситуацию на контроль взяла Бутырская межрайонная прокуратура — предстоит выяснить причины пожара. Согласно предварительным данным, здание, пострадавшее в огне, находится в собственности коммерческой организации.

#Происшествия
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