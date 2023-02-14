На пост генменеджера омского «Авангарда» прочат бывшего спортивного журналиста

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
«СпортЭкспресс» сообщает, что их бывший журналист Игорь Еронко стал претендентом на пост генерального менеджера «Авангарда». Сейчас Игорь Еронко является руководителем направления молодежного резерва клубной академии в регионе.
В данные момент генеральный менеджер «Авангарда» — Рашид Хабибулин. Отметим, что Рашид Мулахмедович занимает этот пост с ноября 2022 года.
Напомним, что 10 февраля на пресс-конференции стало известно, что в следующем сезоне в ХК «Авангард» планируют сменить генменеджера.