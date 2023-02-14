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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

На пост генменеджера омского «Авангарда» прочат бывшего спортивного журналиста

14 февраля 2023, 12:57
Фото: Сайт ХК "Авангард"
10 февраля 2023 года Александр Крылов сообщил, что должность займет новый человек.

«СпортЭкспресс» сообщает, что их бывший журналист Игорь Еронко стал претендентом на пост генерального менеджера «Авангарда». Сейчас Игорь Еронко является руководителем направления молодежного резерва клубной академии в регионе.

В данные момент генеральный менеджер «Авангарда» — Рашид Хабибулин. Отметим, что Рашид Мулахмедович занимает этот пост с ноября 2022 года.

Напомним, что 10 февраля на пресс-конференции стало известно, что в следующем сезоне в ХК «Авангард» планируют сменить генменеджера.

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#Ксения Карагодина#ХК Авангард#Авангард#Омский авангард#Должность#Общество#Город#Происшествия#Назначение#Новости#Омск#Омская область
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