Медали за любовь, подорожание продуктов и рост заболеваемости ковидом. Омск за день

Ежегодно около 100 семей получают медали «За любовь и верность». Отметим, что для получения медали омичи должны прожить в любви и согласии более 25 лет. Общественной награды уже были удостоены 876 омских семейных пар. В прошлом году 70 пар получили такую награду, в 2023 году планируется наградить еще столько же семей, сообщают в министерстве труда и социального развития Омской области.