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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Медали за любовь, подорожание продуктов и рост заболеваемости ковидом. Омск за день

14 февраля 2023, 15:12
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омской области наградят медалью за любовь и верность 70 супружеских пар

Ежегодно около 100 семей получают медали «За любовь и верность». Отметим, что для получения медали омичи должны прожить в любви и согласии более 25 лет. Общественной награды уже были удостоены 876 омских семейных пар. В прошлом году 70 пар получили такую награду, в 2023 году планируется наградить еще столько же семей, сообщают в министерстве труда и социального развития Омской области.

Любовь на четверть века. 70 супружеских пар из Омска наградят особой медалью
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Новость №2. В Омске в январе подорожали продукты

Омские статистики сделали выводы, что, в регионе по сравнению с декабрем на 1,1% увеличился средний уровень цен. Отметим, что значительно дороже в прошлом месяце стали репчатый лук, огурцы и помидоры. Также стоимость продовольственных товаров выросла на 2,1%. А заметнее всего снизилась цена на пряники (- 4,8%), гречку (- 4,1%), овсянку и перловку (- 3,6%), хлопья (- 3,3%).

Омичам рассказали, какие продукты больше всего подорожали в январе
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Новость №3. В Омской области за неделю на 70% вырос показатель заболеваемости COVID-19

Число заболевших ковидом в Омске за неделю выросло на 70%, сообщают в Роспотребнадзоре. С 6 февраля по 12 февраля в регионе зарегистрировали 777 заболевших ковидом. Также за 6 неделю зарегистрировали 7 летальных случаев. 14 февраля в регионе за сутки по оперативным данным выявили 152 случая, из них — 18 человек госпитализировали, 71 человек выздоровел, 1 человек умер.

В Омской области на 70% за неделю выросла заболеваемость COVID-19
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