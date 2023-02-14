Кинолог рассказал о влиянии животных на здоровье детей

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на эксперта, если ребенка окружает стерильная чистота, то когда он пойдет в детсад или школу, начинает болеть. А наличие животных дома делает окружение ребенка не таким стерильным.
Одновременно присутствие дома животного накладывает на семью большую ответственность. Когда ребенок понимает, что необходимо заботиться о животном, таким образом уже идет воспитание. Ребенок вырастает заботливым и ответственным и в старости окружит такой же заботой своих родителей.
Домашним животным может быть необязательно сразу собака. Можно для начала завести, например, хомячка, птичку, рыбок. Если есть щенок, с ним нужно гулять, дрессировать его.
То есть, по сути, собака выполняет роль зоопсихолога в семье. С ней можно играть, когда у родителей нет на это времени.