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Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Кинолог рассказал о влиянии животных на здоровье детей

Сегодня, 07:16
По словам кинолога Владимира Уражевского, если дома есть животные, дети меньше болеют и бывают более контактными и уравновешенными.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на эксперта, если ребенка окружает стерильная чистота, то когда он пойдет в детсад или школу, начинает болеть. А наличие животных дома делает окружение ребенка не таким стерильным.

Одновременно присутствие дома животного накладывает на семью большую ответственность. Когда ребенок понимает, что необходимо заботиться о животном, таким образом уже идет воспитание. Ребенок вырастает заботливым и ответственным и в старости окружит такой же заботой своих родителей.

Домашним животным может быть необязательно сразу собака. Можно для начала завести, например, хомячка, птичку, рыбок. Если есть щенок, с ним нужно гулять, дрессировать его.

То есть, по сути, собака выполняет роль зоопсихолога в семье. С ней можно играть, когда у родителей нет на это времени.



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