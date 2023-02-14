Эксперт рассказал, какие кости могут не срастись после перелома

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
По словам эксперта, многим кажется, что только при сложных переломах, когда части костей фактически собирают, полное заживления может и не произойти. А если человек просто сломал палец или стопу, то необходимо несколько недель походить в специальной лангете или гипсе, и все обязательно срастется. Однако угроза несрастания относится ко всем костям скелета человека. Об этом пишет Pravda.Ru.
“Любые кости могут не срастись после перелома, будь то бедро, голень, лодыжка, что угодно, - подчеркнул эксперт. - В травматологии нет ни одной кости, которая на 100% срастётся. Потому что консолидировать перелом - правильно сопоставить - это верхушка айсберга. Необходимы условия, чтобы кость срослась: в зоне перелома не должно быть движения, там должна быть хорошая микроциркуляция крови, должны быть не поражены сосуды”.
Кроме того, имеется множество факторов влияющих на успех в процессе заживления перелома. Это характер травмы, способ лечения, и его продолжительность, а также сопутствующие заболевания у пациента. Более того, необходимо отслеживать динамику лечения, и как пациент соблюдает рекомендации доктора и проходит реабилитацию.