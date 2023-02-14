Эксперт рассказал, какие кости могут не срастись после перелома

По словам эксперта, многим кажется, что только при сложных переломах, когда части костей фактически собирают, полное заживления может и не произойти. А если человек просто сломал палец или стопу, то необходимо несколько недель походить в специальной лангете или гипсе, и все обязательно срастется. Однако угроза несрастания относится ко всем костям скелета человека. Об этом пишет Pravda.Ru.