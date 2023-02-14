Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Экономист Жуковский: Евросоюз не найдет замороженные российские активы

Сегодня, 07:16
Евросоюзу неизвестно, где находится большая часть замороженных активов России. Такая информация поступила от чиновников ЕС в ходе обсуждения передачи этих средств украинской стороне.

Экономист Владислав Жуковский в беседе с Общественной службой новостей пояснил, почему Западу будет проблематично найти российские активы.

Эксперт рассказал, что основная часть замороженных активов – это акции, ценные бумаги, государственные облигации западных трестов, долговые расписки. У каждого из них есть свой порядковый номер. Эти средства отражаются в депозитариях. В основном Банк России приобретал их через посредников и неподконтрольные США офшоры. Часть активов были куплены через юридические лица других стран – ОАЭ, Китая, Турции.

Таким образом, западным юристам сложно понять, кто реально владеет активами. Формально то могут быть депозитарии третьих стран мира. По мнению Жуковского, поисками активов никто заниматься не будет.

В то же время и для России эти активы недоступны. Государство не может реализовать их на рынке, поскольку при продаже активов за валюту западных стран они автоматически зачислятся на валютные счета Банка России или Минфина и будут арестованы.

Аналитик обратил внимание и на тот факт, что западные страны направляют Украине помощь сотнями миллионами долларов, и замороженные российские активы являются по сравнению с этим относительно незначительной суммой.

Подпишитесь
Закинул на плечи и потащил в кусты. Истории общения омичей на сайтах знакомств
Сегодня, 03:30
Омск начали готовить к весенним катаклизмам
Сегодня, 04:11
Чаще женятся юристы и айтишники. Как омичи относятся к служебным романам
Сегодня, 02:16
Ниже низшего. Суд «пожалел» худрука омского «Пятого театра» Гриншпуна и смягчил срок
Сегодня, 06:40
В Омске рабочих завода облило горячим цинком
Сегодня, 06:34
4 000 поездов с мусором. Глава Росприроднадзора рассказал о мусорной реформе в Омске
Сегодня, 05:25