Экономист Жуковский: Евросоюз не найдет замороженные российские активы

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Экономист Владислав Жуковский в беседе с Общественной службой новостей пояснил, почему Западу будет проблематично найти российские активы.
Эксперт рассказал, что основная часть замороженных активов – это акции, ценные бумаги, государственные облигации западных трестов, долговые расписки. У каждого из них есть свой порядковый номер. Эти средства отражаются в депозитариях. В основном Банк России приобретал их через посредников и неподконтрольные США офшоры. Часть активов были куплены через юридические лица других стран – ОАЭ, Китая, Турции.
Таким образом, западным юристам сложно понять, кто реально владеет активами. Формально то могут быть депозитарии третьих стран мира. По мнению Жуковского, поисками активов никто заниматься не будет.
В то же время и для России эти активы недоступны. Государство не может реализовать их на рынке, поскольку при продаже активов за валюту западных стран они автоматически зачислятся на валютные счета Банка России или Минфина и будут арестованы.
Аналитик обратил внимание и на тот факт, что западные страны направляют Украине помощь сотнями миллионами долларов, и замороженные российские активы являются по сравнению с этим относительно незначительной суммой.