Чиновник из Тывы проходит подозреваемым в деле о непредумышленном убийстве

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Правоохранители начали уголовное расследование по статье 109 УК РФ, пишет Общественная служба новостей.
По версии следователей, в поле зрения подозреваемого через тепловизор попал 38-летний местный житель. Чиновник принял его за животное и выстрелил из ружья. Выстрел произошел на расстоянии от 100 до 150 метров.
СМИ сообщают, что подозреваемый был в компании двух других охотников. Обнаружив, что пострадал человек, они вызвали скорую. Однако спасти ему жизнь не удалось.
Напомним, что мерами наказания по статье 109 УК РФ являются исправительные или принудительные работы сроком до двух лет. Также это может быть ограничение или лишение свободы на такой же период.