Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Чиновник из Тывы проходит подозреваемым в деле о непредумышленном убийстве

Сегодня, 07:57
Депутат парламента Тывы из ЕР проходит по подозрению в непредумышленном убийстве во время охоты. В настоящее время чиновник находится под подпиской о невыезде.

Правоохранители начали уголовное расследование по статье 109 УК РФ, пишет Общественная служба новостей.

По версии следователей, в поле зрения подозреваемого через тепловизор попал 38-летний местный житель. Чиновник принял его за животное и выстрелил из ружья. Выстрел произошел на расстоянии от 100 до 150 метров.

СМИ сообщают, что подозреваемый был в компании двух других охотников. Обнаружив, что пострадал человек, они вызвали скорую. Однако спасти ему жизнь не удалось.

Напомним, что мерами наказания по статье 109 УК РФ являются исправительные или принудительные работы сроком до двух лет. Также это может быть ограничение или лишение свободы на такой же период.

Подпишитесь
Закинул на плечи и потащил в кусты. Истории общения омичей на сайтах знакомств
Сегодня, 03:30
Омск начали готовить к весенним катаклизмам
Сегодня, 04:11
Чаще женятся юристы и айтишники. Как омичи относятся к служебным романам
Сегодня, 02:16
Ниже низшего. Суд «пожалел» худрука омского «Пятого театра» Гриншпуна и смягчил срок
Сегодня, 06:40
В Омске рабочих завода облило горячим цинком
Сегодня, 06:34
4 000 поездов с мусором. Глава Росприроднадзора рассказал о мусорной реформе в Омске
Сегодня, 05:25