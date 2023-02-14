Чаще женятся юристы и айтишники. Как омичи относятся к служебным романам

67% жителей Омской области рассказали, что никогда не заводили интрижек на рабочем месте. 21% признались, что однажды служебные романы случались, а еще у 12% было даже несколько романов с коллегами. Интересно, что женщины меньше склонны к служебным романам: отношения с коллегами возникали только у 32% из них, тогда как среди сильного пола — у 35%. Есть отличия и в зависимости от профессии респондентов: так, никогда не заводили романы с коллегами 76% работников науки и образования и всего 58% работников розничной торговли.