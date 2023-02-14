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Posted Сегодня, 02:16

Published Сегодня, 02:16

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Чаще женятся юристы и айтишники. Как омичи относятся к служебным романам

14 февраля 2023, 02:16
Фото: 1MI
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16% служебных романов омичей заканчиваются свадьбой

67% омичей рассказали, что никогда не заводили служебных романов.

Ко Дню всех влюбленных сервис по поиску работы HeadHunter провел опрос среди соискателей из Омской области и выяснил, случались ли у них служебные романы, как это повлияло на продвижение по карьерной лестнице и в чем плюсы и минусы влюбленности в коллегу.

67% жителей Омской области рассказали, что никогда не заводили интрижек на рабочем месте. 21% признались, что однажды служебные романы случались, а еще у 12% было даже несколько романов с коллегами. Интересно, что женщины меньше склонны к служебным романам: отношения с коллегами возникали только у 32% из них, тогда как среди сильного пола — у 35%. Есть отличия и в зависимости от профессии респондентов: так, никогда не заводили романы с коллегами 76% работников науки и образования и всего 58% работников розничной торговли.

Как правило, служебные романы омичей не имеют продолжения: в 58% случаев пары распадались. Только 16% таких отношений закончились свадьбой, еще 3% успели развестись. Оставшиеся 23% продолжают служебный роман, но в ЗАГС пока не спешат. Кстати, чаще всего свадьбой оканчиваются романы между юристами (23%) и айтишниками (24%).

Заводить романтические отношения можно не только на работе, но и в интернете. Накануне 14 февраля Город55 пообщался с омичами, которые в свое время удачно зашли на сайты знакомств, а также с теми, у кого впечатления от общения остались далеко не приятными. «Неадекватов», как оказалось, в дейтинговых приложениях полным-полно, но и найти своего человека при желании тоже вполне возможно.

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