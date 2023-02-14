Аналитики Франции рассказали о причинах разочарования Запада Россией

Как пишет Pravda.ru, авторы материала уточнили, что несмотря на введение антироссийских санкций, эмбарго и потолка цен на энергоносители, деловая активность Российской Федерации растет и по прогнозам за текущий год вырастет еще на 0,3 процента. При этом на Западе ожидали, что рецессия РФ после введения санкций будет составлять 8,5 процентов. Вместо этого рецессия России ограничилась всего 2,2 процентами.