Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Аналитики Франции рассказали о причинах разочарования Запада Россией

Сегодня, 07:06
Французское издание Le Monde опубликовало материал, в котором авторы написали, что РФ смогла избежать экономического обвала, чем очень разочаровала западные страны.

Как пишет Pravda.ru, авторы материала уточнили, что несмотря на введение антироссийских санкций, эмбарго и потолка цен на энергоносители, деловая активность Российской Федерации растет и по прогнозам за текущий год вырастет еще на 0,3 процента. При этом на Западе ожидали, что рецессия РФ после введения санкций будет составлять 8,5 процентов. Вместо этого рецессия России ограничилась всего 2,2 процентами.




Подпишитесь
Закинул на плечи и потащил в кусты. Истории общения омичей на сайтах знакомств
Сегодня, 03:30
Омск начали готовить к весенним катаклизмам
Сегодня, 04:11
Чаще женятся юристы и айтишники. Как омичи относятся к служебным романам
Сегодня, 02:16
Ниже низшего. Суд «пожалел» худрука омского «Пятого театра» Гриншпуна и смягчил срок
Сегодня, 06:40
В Омске рабочих завода облило горячим цинком
Сегодня, 06:34
4 000 поездов с мусором. Глава Росприроднадзора рассказал о мусорной реформе в Омске
Сегодня, 05:25