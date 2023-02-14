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Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Аналитик из Daily Telecom рассказал об опасности нейросетей для пользователей

Сегодня, 08:11
По словам главы подразделения Google Search Прабхакара Рагхавана, чат-боты с искусственным интеллектом могут представлять для пользователей опасность.

IT-аналитик Денис Кусков в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал слова Рагхавана.

Эксперт отметил, что возможности нейросетей до конца не изучены. Искусственный интеллект может рисовать и писать сочинения. Однако при этом результат будет отличаться от ожидаемого. Поэтому трудно сделать вывод о том, насколько это опасно.

По словам Кускова, все задуманное невозможно исполнить при помощи нейросетей. Искусственный интеллект действительно может «знать» много разной информации, однако, какая именно нужна человеку в том или ином случае, не всегда различает.

Аналитик развеял миф о том, что искусственный интеллект в ближайшие годы полностью заменит человеческий труд во в многих профессиях. Например, в журналистике с помощью нейросетей можно создавать только копирайт. Однако это будет только голый текст, без каких-либо эмоциональных компонентов, которые присущи определенной тематике.

Искусственный интеллект является лишь помощником, но не заменителем деятельности человека, подытожил Кусков.

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