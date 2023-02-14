Аналитик из Daily Telecom рассказал об опасности нейросетей для пользователей

Аналитик развеял миф о том, что искусственный интеллект в ближайшие годы полностью заменит человеческий труд во в многих профессиях. Например, в журналистике с помощью нейросетей можно создавать только копирайт. Однако это будет только голый текст, без каких-либо эмоциональных компонентов, которые присущи определенной тематике.