Аналитик из Daily Telecom рассказал об опасности нейросетей для пользователей

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
IT-аналитик Денис Кусков в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал слова Рагхавана.
Эксперт отметил, что возможности нейросетей до конца не изучены. Искусственный интеллект может рисовать и писать сочинения. Однако при этом результат будет отличаться от ожидаемого. Поэтому трудно сделать вывод о том, насколько это опасно.
По словам Кускова, все задуманное невозможно исполнить при помощи нейросетей. Искусственный интеллект действительно может «знать» много разной информации, однако, какая именно нужна человеку в том или ином случае, не всегда различает.
Аналитик развеял миф о том, что искусственный интеллект в ближайшие годы полностью заменит человеческий труд во в многих профессиях. Например, в журналистике с помощью нейросетей можно создавать только копирайт. Однако это будет только голый текст, без каких-либо эмоциональных компонентов, которые присущи определенной тематике.
Искусственный интеллект является лишь помощником, но не заменителем деятельности человека, подытожил Кусков.