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4 000 поездов с мусором. Глава Росприроднадзора рассказал о мусорной реформе в Омске

14 февраля 2023, 05:25
Фото: 1MI
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В Росприроднадзоре рассказали о реализации мусорной реформы в Омской области

Чиновница отметила проект по строительству комплексов по переработке отходов и полигонов.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью изданию «Известия» рассказала о проблеме переработки мусора в стране. В частности отметила результаты Омской области в реализации мусорной реформы.

«В Омске до начала мусорной реформы было накоплено мусора столько, что можно было забить 4 тыс. грузовых поездов. Но сегодня там реализуется масштабный проект по строительству комплексов по переработке отходов и нормальных полигонов. И самое главное, что идет рекультивация земель», — рассказала изданию Светлана Радионова.

В январе 2022 года в Омске стартовал эксперимент по внедрению раздельного сбора мусорных отходов. За год на мусоросортировочные заводы отправили почти 14 тысяч тонн раздельно собранных ТКО. Число контейнерных площадок тем временем достигло 510, еще 22 оборудовали возле многоквартирных домов. К чему удалось прийти спустя год и что о раздельном сборе мусора думают эксперты — в большом материале Города55.

Реформа мусора по-омски. Итоги спустя год после введения раздельного накопления ТКО
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#Евгений Игишев#Мусор#Вывоз мусора#Утилизация мусора#Мусороперерабатывающий завод#Город#Общество#Омск#Омская область
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