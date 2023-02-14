4 000 поездов с мусором. Глава Росприроднадзора рассказал о мусорной реформе в Омске

В январе 2022 года в Омске стартовал эксперимент по внедрению раздельного сбора мусорных отходов. За год на мусоросортировочные заводы отправили почти 14 тысяч тонн раздельно собранных ТКО. Число контейнерных площадок тем временем достигло 510, еще 22 оборудовали возле многоквартирных домов. К чему удалось прийти спустя год и что о раздельном сборе мусора думают эксперты — в большом материале Города55.