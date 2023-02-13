Журналисты рассказали о выдающихся достижениях академика Александрова

Учёный родился в 1903 году по Киевом. В столице советской Украины он учился на физико-математическом факультете Киевского госуниверситета. На одесском съезде физиков в 1930 году Александров знакомится с Абрамом Иоффе, которого называли отцом советской физики. Иоффе пригласил молодого учёного на работу в ленинградский физтех, пишет газета “Известия”.