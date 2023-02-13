Журналисты рассказали о выдающихся достижениях академика Александрова

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Учёный родился в 1903 году по Киевом. В столице советской Украины он учился на физико-математическом факультете Киевского госуниверситета. На одесском съезде физиков в 1930 году Александров знакомится с Абрамом Иоффе, которого называли отцом советской физики. Иоффе пригласил молодого учёного на работу в ленинградский физтех, пишет газета “Известия”.
В 1936 году Анатолий Александров получил задание разработать систему защиты кораблей от магнитных мин и торпед. В Великую Отечественную войну созданная учёным “Система ЛФТИ” спасла тысячи моряков.
Именно под руководством Александрова получилось наработать нужное для ядерного оружия количество плутония-239. При этом учёный стоял у истоков перехода атомной энергетики от экспериментального реактора до мощной наукоёмкой отрасли промышленности. Ему удалось развить сеть ядерно-физических институтов в СССР в 1960-1980 годы.
Одной из главнейших заслуг Александрова считается создание атомного флота. В 1952 году он начал работать над подлодками с атомной силовой установкой. В 1959 году был принят в опытную эксплуатацию первый в мире атомный ледокол “Ленин”.