Зампредседателя правительства РФ Александр Новак оценил модернизацию ОНПЗ

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Зампред правительства Александр Новак оценил проекты модернизации Омского нефтеперерабатывающего предприятия. В том числе, современный комплекс глубокой переработки нефти (КГПН), запущенный на ОНПЗ в конце 2022 года. За счет нового комплекса глубина переработки нефти на предприятии выросла почти до 100% — рекордный результат для НПЗ России и мира. Инвестиции компании «Газпром нефть» в проект — более 160 млрд рублей.
«Глубокая, то есть максимально эффективная, переработка нефти обозначена Президентом России как ключевая стратегическая задача российской нефтегазовой отрасли. Мы заметно продвинулись в достижении этой цели, в том числе благодаря проекту „Газпром нефти“ в Омске. Омский НПЗ — самый крупный нефтеперерабатывающий завод России и лидер отрасли по эффективности, — отметил заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. — Технологические наработки „Газпром нефти“, которые применялись при модернизации предприятия, могут быть масштабированы на всю российскую нефтепереработку. Это поможет обеспечить внутренний рынок высококачественной продукцией и будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны».
КГПН объединяет в себе секцию гидрокрекинга и замедленного коксования. Они обеспечивают полную переработку тяжелых нефтяных фракций в востребованную на рынке продукцию. После запуска комплекса у Омского НПЗ появилась возможность увеличить выпуск дизельного топлива на 27% (в сравнении с 2019 годом), бензина — на 15%, авиакеросина — на 7%.
«Мы последовательно реализуем масштабную программу модернизации наших нефтеперерабатывающих активов. Совокупный объем инвестиций в нее превысит к 2025 году 900 млрд руб. Омский НПЗ в результате модернизации уже стал одним из самых современных и эффективных предприятий не только в России, но и в мире. С запуском комплекса глубокой переработки нефти в 2022 году завод фактически полностью отказался от выпуска мазута, существенно нарастил возможности по выпуску наиболее ценных светлых нефтепродуктов. „Газпром нефть“ продолжает развитие предприятия с особым акцентом на экологические проекты. В этом году мы построим на Омском НПЗ уникальный комплекс очистных сооружений „Биосфера“, который позволит с эффективностью в 99,9% очищать воду, используемую при работе завода», — сказал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Новый комплекс по глубокой переработке нефти отличается высокой экологической надежностью, которая обеспечивается за счет современных природоохранных технологий. Общее воздействие производства на окружающую среду, как следствие, сводится к минимуму.
«Масштабная модернизация Омского НПЗ, проводимая „Газпром нефтью“ с 2008 года, служит ориентиром для других промышленных предприятий региона. В каждом из проектов для повышения эффективности компания закладывает передовые природоохранные технологии. В результате такого ответственного подхода Омский НПЗ уже сократил свое воздействие на окружающую среду на 40%, а к 2025 году снизит еще на 25%», — сказал губернатор Омской области Александр Бурков.
В строительстве КГПН принимали участие крупнейшие отечественные производители. Они изготовили более 60% всего оборудования комплекса. Конструкцией предусмотрена цифровая система управления технологическими процессами и безопасностью производства. Параметры работы комплекса контролируют более 15 тысяч цифровых датчиков.
По словам генерального директора Омского НПЗ Олега Белявского, ОНПЗ в рамках модернизации решает широкий спектр задач — от роста производственной эффективности до повышения экологических характеристик предприятия.
«На Омском НПЗ продолжается масштабная программа модернизации, которая решает широкий спектр задач — от роста производственной эффективности до повышения экологических характеристик предприятия. В проектах модернизации мы сотрудничаем с ведущими российскими производителями оборудования и разработчиками технологический решений, в том числе из Омска. Благодаря этой программе на предприятии строятся самые современные установки, которые формируют высокотехнологичные рабочие места и представляют возможность развития для специалистов нефтехимической отрасли».
Комплекс глубокой переработки нефти — ключевой проект масштабной модернизации Омского НПЗ, которую предприятие продолжает с 2008 года. Общий объем инвестиций компании «Газпром нефть» в программу модернизации ОНПЗ превышает 500 млрд руб. В ходе визита на предприятие заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак также ознакомился с реализацией других проектов модернизации Омского НПЗ. Он посетил стройплощадки комплекса очистных сооружений «Биосфера» и установки первичной переработки нефти. «Биосфера» — крупнейший природоохранный проект региона, благодаря которой эффективность очистки воды на предприятии повысится почти до 100%.