Зампредседателя правительства РФ Александр Новак оценил модернизацию ОНПЗ

Зампред правительства Александр Новак оценил проекты модернизации Омского нефтеперерабатывающего предприятия. В том числе, современный комплекс глубокой переработки нефти (КГПН), запущенный на ОНПЗ в конце 2022 года. За счет нового комплекса глубина переработки нефти на предприятии выросла почти до 100% — рекордный результат для НПЗ России и мира. Инвестиции компании «Газпром нефть» в проект — более 160 млрд рублей.