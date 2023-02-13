Все свободные слоты на получение шенгена забронировали мошенники

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Как рассказала заместитель руководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина, при помощи ботов мошенники на сайтах визовых центров бронируют все свободные места, причем, поисковые задачи повторяются ежеминутно. Это, подчеркивает Отвагина, существенным образом затрудняет попытки граждан записаться в визовые центры самостоятельно, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Коммерсант».
Использование ботов усложняет и без того непростую ситуацию, обусловленную ограничением количества доступных слотов и ростом спроса на оформление виз. Особенно остро этот вопрос встает при подаче заявлений в визовый центр Франции в Москве. Сложности фиксируются в визовых центрах Испании, Италии.