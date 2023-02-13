Все свободные слоты на получение шенгена забронировали мошенники

Использование ботов усложняет и без того непростую ситуацию, обусловленную ограничением количества доступных слотов и ростом спроса на оформление виз. Особенно остро этот вопрос встает при подаче заявлений в визовый центр Франции в Москве. Сложности фиксируются в визовых центрах Испании, Италии.