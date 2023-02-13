Волынец: нельзя запрещать День святого Валентина в России

Сама идея дня, в рамках которого люди могут признаваться друг другу в любви, по словам Волынец, позитивна. Однако правительству следует поощрять наши праздники, а не импортные. Для этого, прежде всего, нужно задействовать государственные культурные учреждения и лидеров мнений, проводить шоу, популяризирующие День Петра и Февронии. Естественно, сразу один праздник в сознании людей не заменится другим, но с годами это произойдет.