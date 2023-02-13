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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Волынец: нельзя запрещать День святого Валентина в России

Сегодня, 09:16
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила, что День святого Валенитна, как и Хеллоуин россиянам навязывали 30 лет, поэтому быстро “импортозаместить” его не получится.

Беседуя с журналистом NEWS.ru Волынец напомнила, что в России есть свой праздник семьи, любви и верности – День святых Петра и Февронии (8 июля).

Сама идея дня, в рамках которого люди могут признаваться друг другу в любви, по словам Волынец, позитивна. Однако правительству следует поощрять наши праздники, а не импортные. Для этого, прежде всего, нужно задействовать государственные культурные учреждения и лидеров мнений, проводить шоу, популяризирующие День Петра и Февронии.  Естественно, сразу один праздник в сознании людей не заменится другим, но с годами это произойдет.

В истории древнего Рима было два святых с именем Валентин. Один из них служил епископом в римской провинции Интерамна, второй работал пресвитером в Риме. Оба погибли мученической смертью. Праздник святого Валентина был учреждён римским папой Геласиусом в 496 году.

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