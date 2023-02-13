Весной и не пахнет. 30-градусные морозы в Омской области задержатся еще на неделю

В четверг, 16 февраля, ночью похолодает еще сильнее: в среднем температура будет колебаться от -20 до -25, а при прояснении может опуститься до -30 градусов. Осадков по-прежнему не ожидается, ночью местами проявится туман и изморозь. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 4-9 м/с.