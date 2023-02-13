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Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Весной и не пахнет. 30-градусные морозы в Омской области задержатся еще на неделю

13 февраля 2023, 06:51
Фото: 1MI
иллюстрация

Ночные морозы в Омской области сохранятся до конца недели

Синоптики Обь-Иртышского УГМС поделились прогнозом.

Во вторник, 14 февраля, омичам будет тепло только от любви: на ночь синоптики передают до -29 градусов при прояснении, днем же температура не поднимется выше -10 градусов. Осадков не ожидается, местами будет туман, изморозь. Ветер в течение суток южный, юго-восточный 3-8 м/с.

В среду, 15 февраля, морозная погода сохранится, ночью также похолодает до -29 градусов, днем от -10 до -15 градусов. Без существенных осадков, ночью туман и изморозь. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/с.

В четверг, 16 февраля, ночью похолодает еще сильнее: в среднем температура будет колебаться от -20 до -25, а при прояснении может опуститься до -30 градусов. Осадков по-прежнему не ожидается, ночью местами проявится туман и изморозь. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 4-9 м/с.

Фото: omsk-meteo.ru
#Город#Погода#Морозы#Похолодание#Новости#Омская область#Омск#Ольга Акамова
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