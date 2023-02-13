В сибирском регуправлении специальной связи рассказали о проектах ведомства

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Как пишет «Комсомольская правда», для большинства людей «Спецсвязь» ассоциируется с перевозкой секретных документов. Однако, по словам Андрея Зайцева, это не совсем верное представление. Спецсвязь предоставляет услуги доставки по России и за рубеж любых нестандартных грузов: крупногабаритных, требующих особых условий транспортировки, в том числе драгоценных металлов и наличных денег.
Региональное управление специальной связи по Сибирскому региону работает уже 83 года, состоит из десяти филиалов и является одним из восьми региональных подразделений Главного центра специальной связи. Компания предоставляет услуги на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Омской и Томской областей, Красноярского, Алтайского, Забайкальского краев, республик Алтай, Хакасия, Тыва, Бурятия.
В качестве главного конкурентного преимущества в компании называют возможность доставки в труднодоступные населенные пункты России.
«Спецсвязь» – государственный логистический оператор. Это гарант надежной и безопасной доставки всех видов отправлений и грузов. Клиенты могут положиться на нас. Кроме того, мы осуществляем перевозку ценных грузов с вооруженным сопровождением», – рассказал Андрей Зайцев.
При этом он напомнил, что компания идет в ногу со временем и много внимания уделяет цифровизации рабочих процессов, совершенствованию IT-инфраструктуры, повышению качества сервисов – при поддержке Минцифры и Главного центра спецсвязи. Тем не менее в том, что касается работы с секретными документами и государственной тайной, компания придерживается классических стандартов. «Чтобы полностью уйти в цифровую сферу, нам предстоит еще большая работа», – отметил начальник «Спецсвязи».
Журналисты КП поинтересовались, с чем был связан заметный рост спроса на перевозку наличных денег в феврале – марте 2022 года. Андрей Зайцев подчеркнул, что, несмотря на стабилизацию ситуации, тенденция к росту объемов перевозок наличности «Спецсвязью» в Сибири по-прежнему сохраняется. Это связано как с ростом объема наличных денег в обороте, так и с тем, что клиенты особенно доверяют «Спецсвязи» в ситуации экономической нестабильности.
«Такое происходит в любые кризисы, когда отключаются глобальные сети. При этом у обычных граждан сохраняются потребности в еде, медицинском обеспечении и во многом другом. Поэтому люди и уходят в наличность. В настоящее время у россиян на руках находится огромная сумма наличных денег», – так объяснил Зайцев текущие процессы в сфере оборота наличности.
Андрей Зайцев также отметил рост интереса к услугам спецсвязи со стороны коммерческих организаций. По его словам, компания располагает обширной сетью отработанных маршрутов по всей стране (более 1200 маршрутов общей протяженностью в 500 тысяч км), с полным страховым покрытием на всем пути доставки. Благодаря этому «Спецсвязь» обеспечивает клиентам не только надежный сервис, но и выгодные тарифы на перевозки. Грузы успешно доставляют даже в самые труднодоступные районы севера при температуре минус 50 °С.
Говоря о планах компании на 2023 год, ее начальник сибирского управления в первую очередь обозначил намерения продолжать планомерно развивать все подразделения в Сибирском регионе, наращивать как набор услуг, так и ресурсную базу, увеличивать транспортный парк организации. Также планируется расширение сервисов по железнодорожной перевозке грузов – и по России, и за границей. И, конечно, заключил Андрей Зайцев, в компании планируют «предоставлять услуги спецсвязи большему числу клиентов, предвосхищать их ожидания, выполнять свои уставные задачи».