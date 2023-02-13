В сибирском регуправлении специальной связи рассказали о проектах ведомства

При этом он напомнил, что компания идет в ногу со временем и много внимания уделяет цифровизации рабочих процессов, совершенствованию IT-инфраструктуры, повышению качества сервисов – при поддержке Минцифры и Главного центра спецсвязи. Тем не менее в том, что касается работы с секретными документами и государственной тайной, компания придерживается классических стандартов. «Чтобы полностью уйти в цифровую сферу, нам предстоит еще большая работа», – отметил начальник «Спецсвязи».