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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

В России работающим студентам могут сократить НДФЛ

Сегодня, 14:28
Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров предложил министру труда и соцзащиты поддержать работающих студентов-очников специальным налоговым вычетом

Как подчеркнул Федоров в своем обращении в адрес главы Министерства труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, учеба и работа одновременно – это большая нагрузка для студентов, обучающихся очно в средних специальных заведениях и в вузах. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на RT.

Таким образом, они нуждаются в поддержке – Федоров предложил уменьшить налоговую базу на 50% МРОТ по региону при начислении НДФЛ с зарплаты, и попросил министра рассмотреть вопрос о целесообразности введения такого налогового вычета.

#Общество
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