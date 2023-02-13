В России работающим студентам могут сократить НДФЛ

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Как подчеркнул Федоров в своем обращении в адрес главы Министерства труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, учеба и работа одновременно – это большая нагрузка для студентов, обучающихся очно в средних специальных заведениях и в вузах. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на RT.
Таким образом, они нуждаются в поддержке – Федоров предложил уменьшить налоговую базу на 50% МРОТ по региону при начислении НДФЛ с зарплаты, и попросил министра рассмотреть вопрос о целесообразности введения такого налогового вычета.