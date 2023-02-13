В Омской области начали искать «Семью года»

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В пресс-службе областного правительства сообщили о начале приема заявок на конкурс «Семья года». Победители конкурса смогут получить 100 тыс рублей.
В этом году присуждать премию будут по десяти номинациям:
Это не первое проведение премии: за годы ее существования лауреатами становились 113 омских семей, и семь раз омичи становились победителями одноименного всероссийского конкурса.
Кандидатов на соискание премии выдвигают органами государственной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области и общественными организациями, а все конкурсные материалы омичам необходимо предоставить до 10 апреля.
Более подробную информацию о ежегодной премии можно получить по телефону (3812) 35-71-12 или на портале регионального минтруда.