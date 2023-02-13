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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

В Омской области начали искать «Семью года»

13 февраля 2023, 08:36
Фото: 1MI
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Стартовал прием заявок на соискание ежегодной премии губернатора Омской области «Семья года».

В пресс-службе областного правительства сообщили о начале приема заявок на конкурс «Семья года». Победители конкурса смогут получить 100 тыс рублей.

В этом году присуждать премию будут по десяти номинациям:

  • «Многодетная семья»;
  • «Молодая семья»;
  • «Династия»;
  • «Семейное дело»;
  • «Приемная семья»;
  • «Преодоление»;
  • «Социально активная семья»;
  • «Золотая семья»;
  • «Семья — хранитель традиций»;
  • «Сельская семья».

Это не первое проведение премии: за годы ее существования лауреатами становились 113 омских семей, и семь раз омичи становились победителями одноименного всероссийского конкурса.

Кандидатов на соискание премии выдвигают органами государственной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области и общественными организациями, а все конкурсные материалы омичам необходимо предоставить до 10 апреля.

Более подробную информацию о ежегодной премии можно получить по телефону (3812) 35-71-12 или на портале регионального минтруда.

#Ольга Акамова#Семья#Семья года#Дети#Премия#Губернатор
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