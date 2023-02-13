В Омске уже пять дней не могут найти 17-летнего подростка

С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. В день пропажи подросток был одет в шапку и куртку черного цвета, синие джинсы и черные кроссовки. Среди примет пропавшего поисковики также назвали рост 175 сантиметров и худощавое телосложение.