В Омске уже пять дней не могут найти 17-летнего подростка

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В паблике отряда «ДоброСпас-Омск» появилась информация о поиске 17-летнего подростка. В последний раз юношу видели пять дней назад на улице Титова в поселке Новоомский.
С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. В день пропажи подросток был одет в шапку и куртку черного цвета, синие джинсы и черные кроссовки. Среди примет пропавшего поисковики также назвали рост 175 сантиметров и худощавое телосложение.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить в полицию по телефону 02 или 102.