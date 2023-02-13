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Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

В Омске уже пять дней не могут найти 17-летнего подростка

13 февраля 2023, 10:11
Фото: Город55
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Последний раз юношу видели 8 февраля в поселке Новоомский.

В паблике отряда «ДоброСпас-Омск» появилась информация о поиске 17-летнего подростка. В последний раз юношу видели пять дней назад на улице Титова в поселке Новоомский.

С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. В день пропажи подросток был одет в шапку и куртку черного цвета, синие джинсы и черные кроссовки. Среди примет пропавшего поисковики также назвали рост 175 сантиметров и худощавое телосложение.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить в полицию по телефону 02 или 102.

Фото: ДоброСпас-Омск
#Юлия Истомина#Пропал человек#Поиски#Доброспас#Подросток#Общество#Город#Новости#Омск
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