В Омске строят жилой квартал, часть квартир в котором передадут под льготное жилье

Общая площадь застройки составит 1,4 млн квадратных метров, из них 1 млн отведут под жилую и коммерческую недвижимость. Реализуемая площадь первой очереди — 154 тысячи квадратных метров. Также в жилом комплексе планируют построить детский сад на 350 мест и автомобильную дорогу по улице Дергачева (от улицы Волгоградской до улицы Верхнеднепровской). Строительством занимается группа компаний «Эталон». Как сообщалось ранее, сдача первых домов запланирована на 2023 год.