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В Омске строят жилой квартал, часть квартир в котором передадут под льготное жилье

13 февраля 2023, 04:28
Фото: Министерство строительства Омской области
Сдача первых домов запланирована на 2023 год.

В Омске продолжается реализация одного из масштабных инвестиционных проектов — жилого квартала «Зелёная Река», сообщили в региональном министерстве строительства. На стройплощадке на Левом берегу сейчас возводят первую очередь комплекса — 14 домов разной этажности. В рамках соглашения с правительством, часть квартир передадут в фонд региона для обеспечения жильем льготных категорий граждан.

Общая площадь застройки составит 1,4 млн квадратных метров, из них 1 млн отведут под жилую и коммерческую недвижимость. Реализуемая площадь первой очереди — 154 тысячи квадратных метров. Также в жилом комплексе планируют построить детский сад на 350 мест и автомобильную дорогу по улице Дергачева (от улицы Волгоградской до улицы Верхнеднепровской). Строительством занимается группа компаний «Эталон». Как сообщалось ранее, сдача первых домов запланирована на 2023 год.

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#Евгений Игишев#Министерство#Министр строительства#Стройка#Город#Омск
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