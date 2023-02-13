В Омске строят жилой квартал, часть квартир в котором передадут под льготное жилье

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
В Омске продолжается реализация одного из масштабных инвестиционных проектов — жилого квартала «Зелёная Река», сообщили в региональном министерстве строительства. На стройплощадке на Левом берегу сейчас возводят первую очередь комплекса — 14 домов разной этажности. В рамках соглашения с правительством, часть квартир передадут в фонд региона для обеспечения жильем льготных категорий граждан.
Общая площадь застройки составит 1,4 млн квадратных метров, из них 1 млн отведут под жилую и коммерческую недвижимость. Реализуемая площадь первой очереди — 154 тысячи квадратных метров. Также в жилом комплексе планируют построить детский сад на 350 мест и автомобильную дорогу по улице Дергачева (от улицы Волгоградской до улицы Верхнеднепровской). Строительством занимается группа компаний «Эталон». Как сообщалось ранее, сдача первых домов запланирована на 2023 год.