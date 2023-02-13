В Омске почти на сутки отключат воду. Публикуем список домов

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
На следующей неделе, 21 февраля, в Омске почти на сутки отключат воду. С 03:00 до 23:00 будут проводить замену аварийной задвижки. Отключение коснется как жилых домов, так и детских садов и административных зданий.
«Росводоканал» опубликовал список домов, которые останутся без водоснабжения.
1. ул. Тарская 145 к1, 149, 149, а — административные здания;
2. ул. 9 Северная 99 к1 — жилой дом с административными помещениями;
3. ул. 9 Северная 99 — первомайский районный суд;
4. ул. Орджоникидзе 162 (9 северная 95), 162 б — жилые дома с административными помещениями;
5. ул. Орджоникидзе 164 — гипермаркет мебели;
6. ул. Тарская 151 а — жилой дом;
7. ул. 14 Северная 151 б — жилой дом;
8. ул. Красный пахарь 99, 99/1 — жилые дома с административными помещениями;
9. Ул. Красный пахарь 125а — спецприемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту;
10. ул. Совхозная 101 а — жилой дом;
11. ул. 2 Совхозная 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 87 б, 163 — жилые дома;
12. ул. 2 Совхозная 19 а, 21, 21/1, 21/2 — административные здания;
13. ул. 2 Совхозная 25/1 — банкетный зал, магазин;
14. ул. Совхозная 11/1, 15/1 — жилые дома с административными помещениями;
15. ул. 13 Северная 157 а, 157 а к2, 157 а к3 — административные и производственные, здания, СТО;
16. ул. 16 Северная 144, а — жилой дом;
17. ул. 16 Северная 150, 150 к1 — жилые дома с административными помещениями;
18. ул. 17 Северная 77, 77, а к1
19. ул. Осоавиахимовская 172, 172/1 — административные и хоз. здания;
20. ул. Герцена 197А — административное здание;
21. ул. 18 Северная 91 — школа №113;
22. ул. Осоавиахимовская 157, 159, 181к1, 181к3, 183/1, 185к3 жилые дома с административными помещениями;
23. ул. Осоавиахимовская 161 а, 161 б — административные, производственные здания;
24. ул. Осоавиахимовская 185 к1 — детский сад № 174;
25. ул. 24 Северная 93 к2, 93 к4 — жилые дома с административными помещениями;
26. ул. 28 Северная 20 — жилой дом с административными помещениями;
27. ул. 17 военный городок 339, 340, 341, 353, 354, 355, 356 — жилые дома 1 эт;
28. ул. 17 Военный городок 353, 354, 361, 362, 364, 366, 367, 367/1, 368, 369 — жилые дома;
29. ул. 17 военный городок 2 — административное здание в/ч;
30. ул. 17 военный городок котельная в/ч;
31. частный сектор по ул. Осоавиахимовской от 1-й до 27 Северной, по ул. Совхозной и 2 Совхозной, по ул. 6-й, 14-й Северной.
Омский водоканал приносит горожанам извинения за временные неудобства.