В Омске почти на сутки отключат воду. Публикуем список домов

1. ул. Тарская 145 к1, 149, 149, а — административные здания;

2. ул. 9 Северная 99 к1 — жилой дом с административными помещениями;

3. ул. 9 Северная 99 — первомайский районный суд;

4. ул. Орджоникидзе 162 (9 северная 95), 162 б — жилые дома с административными помещениями;

5. ул. Орджоникидзе 164 — гипермаркет мебели;

6. ул. Тарская 151 а — жилой дом;

7. ул. 14 Северная 151 б — жилой дом;

8. ул. Красный пахарь 99, 99/1 — жилые дома с административными помещениями;

9. Ул. Красный пахарь 125а — спецприемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту;

10. ул. Совхозная 101 а — жилой дом;

11. ул. 2 Совхозная 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 87 б, 163 — жилые дома;

12. ул. 2 Совхозная 19 а, 21, 21/1, 21/2 — административные здания;

13. ул. 2 Совхозная 25/1 — банкетный зал, магазин;

14. ул. Совхозная 11/1, 15/1 — жилые дома с административными помещениями;

15. ул. 13 Северная 157 а, 157 а к2, 157 а к3 — административные и производственные, здания, СТО;

16. ул. 16 Северная 144, а — жилой дом;

17. ул. 16 Северная 150, 150 к1 — жилые дома с административными помещениями;

18. ул. 17 Северная 77, 77, а к1

19. ул. Осоавиахимовская 172, 172/1 — административные и хоз. здания;

20. ул. Герцена 197А — административное здание;

21. ул. 18 Северная 91 — школа №113;

22. ул. Осоавиахимовская 157, 159, 181к1, 181к3, 183/1, 185к3 жилые дома с административными помещениями;

23. ул. Осоавиахимовская 161 а, 161 б — административные, производственные здания;

24. ул. Осоавиахимовская 185 к1 — детский сад № 174;

25. ул. 24 Северная 93 к2, 93 к4 — жилые дома с административными помещениями;

26. ул. 28 Северная 20 — жилой дом с административными помещениями;

27. ул. 17 военный городок 339, 340, 341, 353, 354, 355, 356 — жилые дома 1 эт;

28. ул. 17 Военный городок 353, 354, 361, 362, 364, 366, 367, 367/1, 368, 369 — жилые дома;

29. ул. 17 военный городок 2 — административное здание в/ч;

30. ул. 17 военный городок котельная в/ч;

31. частный сектор по ул. Осоавиахимовской от 1-й до 27 Северной, по ул. Совхозной и 2 Совхозной, по ул. 6-й, 14-й Северной.