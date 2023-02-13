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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

В Омске контракт на обслуживание маршрута № 42 отдали прежнему перевозчику

13 февраля 2023, 07:04
Фото: Город55
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Определить перевозчика удалось только со второй попытки.

В Омске определили победителя торгов на обслуживание в 2023 году автобусного маршрута № 42 «ПО „Иртыш“ — ул. Бархатовой». Согласно информации с портала госзакупок, им стал предприниматель Фазыл Залялитдинов.

Всего на участие в аукционе поступило четыре заявки. Однако одна заявка осталась отклоненной, так как участник закупки не соответствовал установленным требованиям. Залялитдинов получил контракт, предложив наименьшую стоимость: всего 55 913 рублей — почти на 300 рублей ниже начальной стоимости.

Отметим, что перевозчик для городского маршрута № 42 определился только со второй попытки. Первые торги отменили из жалобы, которую в прошлом году подал предприниматель Фазыл Залялитдинов.

По его мнению, требования, которые предъявлялись к автобусам по проекту контракта, были необоснованными. В омском УФАС в ответ на жалобу провели проверку и действительно нашли нарушения. В итоге первый аукцион потребовали аннулировать.

Как ранее писал Город55, во второй раз требования к подвижному составу сильно упростили. Отказались от обязательного белого цвета транспорта, стали не столь категоричными и к возрасту автобусов.

Напомним, что маршрут № 42 запустили в Омске в апреле прошлого года. Автобусы ходят по отдаленным многонаселенным микрорайонам на правом берегу Иртыша, а также вблизи кардиологического и онкологического диспансеров, роддома № 4, городской больницы № 2 и поликлиник.

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#Юлия Истомина#Автобус#Перевозчики#Автобусный маршрут#Аукцион#Жалоба#Общественный транспорт#Город#Новости#Омск
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