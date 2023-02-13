В ГД предложили убрать информацию о производителях с пачек сигарет

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
частности, предлагается обезличить сигаретные пачки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев, предлагается выпускать сигареты в пачках по единому стандарту — зеленого цвета, подобно тому, как это делается в ряде зарубежных стран. Кроме того, на упаковке не будут изображены логотип и цвет бренда производителя, а названия будут наноситься шрифтом одного вида и размера. Кроме того, на сигаретных пачках планируется размещать информацию о вреде табака, согласно нормам действующего законодательства.
По мнению законотворцев, данные меры ограничат рекламу и стимулирование продажи табачных изделий, а сами сигареты станут менее привлекательными на вид, что усилит негативное восприятие от процесса курения.