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Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В ГД предложили убрать информацию о производителях с пачек сигарет

Сегодня, 10:02
В Государственной думе Российской Федерации обсуждают запрет вейпов и разрабатывают новые меры, которые станут одним из этапов усовершенствования антитабачного законодательства страны.

частности, предлагается обезличить сигаретные пачки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев, предлагается выпускать сигареты в пачках по единому стандарту — зеленого цвета, подобно тому, как это делается в ряде зарубежных стран. Кроме того, на упаковке не будут изображены логотип и цвет бренда производителя, а названия будут наноситься шрифтом одного вида и размера. Кроме того, на сигаретных пачках планируется размещать информацию о вреде табака, согласно нормам действующего законодательства.

По мнению законотворцев, данные меры ограничат рекламу и стимулирование продажи табачных изделий, а сами сигареты станут менее привлекательными на вид, что усилит негативное восприятие от процесса курения.

#Общество
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