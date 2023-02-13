В ГД предложили убрать информацию о производителях с пачек сигарет

Как сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев, предлагается выпускать сигареты в пачках по единому стандарту — зеленого цвета, подобно тому, как это делается в ряде зарубежных стран. Кроме того, на упаковке не будут изображены логотип и цвет бренда производителя, а названия будут наноситься шрифтом одного вида и размера. Кроме того, на сигаретных пачках планируется размещать информацию о вреде табака, согласно нормам действующего законодательства.