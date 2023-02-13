Трое в больнице. В Омске на Заозерной маршрутка столкнулась с трамваем

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В понедельник, 13 февраля, в Омске днем произошло серьезное ДТП с участием пассажирского транспорта. По информации Госавтоинспекции, на Заозерной столкнулись пассажирская «ГАЗель» и трамвай.
ГАЗель следовала по маршруту № 340 («Малокулачье-Омск»), трамвай — по маршруту № 7 («ул. Стрельникова — пос. Амурский»). В момент аварии в трамвае было 10 пассажиров, еще четверо — в пассажирском автобусе.
Выяснилось, что трое омичей получили травмы в результате столкновения. Их доставили в больницы.
При этом у обоих водителей госавтоинспекторы не нашли признаков опьянения.
Добавим, что по факту ДТП организовали проверку. Ход ее проведения под свой контроль взяла прокуратура Омской области.