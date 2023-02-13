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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Трое в больнице. В Омске на Заозерной маршрутка столкнулась с трамваем

13 февраля 2023, 12:18
Фото: Пресс-служба омской полиции

Трое омичей пострадали при столкновении маршрутки и трамвая на Заозерной

У водителей общественного транспорта не обнаружили признаков опьянения.

В понедельник, 13 февраля, в Омске днем произошло серьезное ДТП с участием пассажирского транспорта. По информации Госавтоинспекции, на Заозерной столкнулись пассажирская «ГАЗель» и трамвай.

ГАЗель следовала по маршруту № 340 («Малокулачье-Омск»), трамвай — по маршруту № 7 («ул. Стрельникова — пос. Амурский»). В момент аварии в трамвае было 10 пассажиров, еще четверо — в пассажирском автобусе.

Выяснилось, что трое омичей получили травмы в результате столкновения. Их доставили в больницы.

Фото: Пресс-служба омской полиции

При этом у обоих водителей госавтоинспекторы не нашли признаков опьянения.

Добавим, что по факту ДТП организовали проверку. Ход ее проведения под свой контроль взяла прокуратура Омской области.

#Юлия Истомина#ДТП#Авария#Трамвай#Маршрутка#Пострадавшие#Проверка прокуратуры#Город#Новости#Омск
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