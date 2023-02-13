Трое в больнице. В Омске на Заозерной маршрутка столкнулась с трамваем

ГАЗель следовала по маршруту № 340 («Малокулачье-Омск»), трамвай — по маршруту № 7 («ул. Стрельникова — пос. Амурский»). В момент аварии в трамвае было 10 пассажиров, еще четверо — в пассажирском автобусе.