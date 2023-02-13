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Posted 13 февраля 2023, 05:45

Published 13 февраля 2023, 05:45

Modified 13 февраля 2023, 05:47

Updated 13 февраля 2023, 05:47

Светлану Студеникину сделают, наконец, третьим вице-спикером Омского горсовета

13 февраля 2023, 05:45
Изменение состава парламента уже прошло через публичные слушания.

15 февраля в Омском городском совете пройдет очередное пленарное заседание. Судя по повестке, депутатам предстоит решать в том числе и кадровые вопросы — о количестве заместителей спикера и (в случае положительного решения) о том, кто станет вице-спикером номер три.

Эта тема уже обсуждалась на октябрьском пленарном заседании. Сейчас в Городском совете два вице-спикера (первый, Виталий Путинцев, и простой заместитель, Дмитрий Сахань) и еще один депутат на зарплате, (Светлана Студеникина). Студеникину и предполагается сделать третьим вице-спикером.

Депутаты идею поддержали. Она была вынесена на публичные слушания по внесению изменений в Устав Омска и там тоже получила одобрение. Из заключения по слушаниям следует, что Городской совет «вправе избрать до трех заместителей председателя», одного из которых вправе сделать первым заместителем.

На очередном пленарном заседании депутатам предстоит принять окончательное решение по этому вопросу.

 

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Омский городской совет
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