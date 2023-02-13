Светлану Студеникину сделают, наконец, третьим вице-спикером Омского горсовета

Депутаты идею поддержали. Она была вынесена на публичные слушания по внесению изменений в Устав Омска и там тоже получила одобрение. Из заключения по слушаниям следует, что Городской совет «вправе избрать до трех заместителей председателя», одного из которых вправе сделать первым заместителем.