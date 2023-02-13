Стая бездомных собак терроризирует жителей Североуральска

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на паблик «Типичный Североуральск», у местных жителей нет точной информации, откуда взялась стая. Одни винят в этом хозяев гостиницы, которые не только подкармливают собак, но и сколотили для них будки. Другие - местную жительницу, которая кормит животных.
Из-за опасных собак люди вынуждены провожать детей в школу. При этом они выстраивают маршрут таким образом, чтобы он миновал места обитания стаи. Которая кидается на людей без всякой причины.
В доказательство люди публикуют фото с детской площадки у дома, на которой обосновались собаки.