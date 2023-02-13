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Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Стая бездомных собак терроризирует жителей Североуральска

Сегодня, 09:14
Жители Североуральска жалуются на то, что по городу стало опасно ходить. Виной тому стая бездомных агрессивных собак.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на паблик «Типичный Североуральск», у местных жителей нет точной информации, откуда взялась стая. Одни винят в этом хозяев гостиницы, которые не только подкармливают собак, но и сколотили для них будки. Другие - местную жительницу, которая кормит животных.

Из-за опасных собак люди вынуждены провожать детей в школу. При этом они выстраивают маршрут таким образом, чтобы он миновал места обитания стаи. Которая кидается на людей без всякой причины.

В доказательство люди публикуют фото с детской площадки у дома, на которой обосновались собаки.

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