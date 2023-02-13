Стая бездомных собак терроризирует жителей Североуральска

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на паблик «Типичный Североуральск», у местных жителей нет точной информации, откуда взялась стая. Одни винят в этом хозяев гостиницы, которые не только подкармливают собак, но и сколотили для них будки. Другие - местную жительницу, которая кормит животных.