Стали известны самые комфортные для проживания российские регионы

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА Новости, ожидаемо самое лучшее качество жизни в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области. Они набрали соответственно 83, 82,3 и 78,2 баллов. Тройка лидеров не меняется уже несколько лет.
А хуже всего жить в Туве, Ингушетии и Еврейской автономной области.
В десятку лучших россияне включили также Татарстан, Краснодарский край, Белгородскую, Ленинградскую, Калининградскую и Самарскую области и ХМАО
Двадцатка за последние три года также почти не изменилась. Только на смену покинувшей ее Курской области пришла Башкирия.
Во всей двадцатке - высокий экономический уровень. Она производит более 60 процентов ВРП. При этом в первой тройке проживает свыше 70 миллионов человек. Это 48 процентов россиян.