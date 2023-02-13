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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Стали известны самые комфортные для проживания российские регионы

Сегодня, 09:13
Опрос россиян показал, какие регионы они считают самыми комфортными для проживания. Оценка выставлялась на основе 67 критериев.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА Новости, ожидаемо самое лучшее качество жизни в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области. Они набрали соответственно 83, 82,3 и 78,2 баллов. Тройка лидеров не меняется уже несколько лет.

А хуже всего жить в Туве, Ингушетии и Еврейской автономной области.

В десятку лучших россияне включили также Татарстан, Краснодарский край, Белгородскую, Ленинградскую, Калининградскую и Самарскую области и ХМАО

Двадцатка за последние три года также почти не изменилась. Только на смену покинувшей ее Курской области пришла Башкирия.

Во всей двадцатке - высокий экономический уровень. Она производит более 60 процентов ВРП. При этом в первой тройке проживает свыше 70 миллионов человек. Это 48 процентов россиян.



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