Стали известны самые комфортные для проживания российские регионы

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА Новости, ожидаемо самое лучшее качество жизни в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области. Они набрали соответственно 83, 82,3 и 78,2 баллов. Тройка лидеров не меняется уже несколько лет.