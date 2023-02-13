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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

США планирует популяризировать американскую литературу в Грузии

Сегодня, 15:26
США выделит до 100 тысяч долларов на популяризацию американской литературы на территории Грузии. Основной задачей «программы книжных переводов» является то, чтобы произведения и исследования американских авторов стали доступными для грузинской аудитории.

В документе говориться, что с помощью финансирования перевода основных литературных американских работ на грузинский язык, отдел по связям с общественностью ключевой задачей ставит доступность для грузинских студентов и исследователей, аналитических материалов и современной литературы авторов США. Об этом пишет RT.

Следуя из гранта, отмечается, что США заинтересованы в переводе книг по темам, которые связаны со СМИ, экономикой, обучением и образовательными технологиями, а также кибербезопасностью, международным правом, классической и современной литературой, в том числе произведений для детей.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что они готовы выделить до 125 тысяч долларов на программу, которая предполагает развитие «западной интеграции» и «демократическое развитие» Грузии.

Эксперты считают, что такие инициативы США вмешиваются во внутренние дела тех стран, где они осуществляются.



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