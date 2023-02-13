США планирует популяризировать американскую литературу в Грузии

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
В документе говориться, что с помощью финансирования перевода основных литературных американских работ на грузинский язык, отдел по связям с общественностью ключевой задачей ставит доступность для грузинских студентов и исследователей, аналитических материалов и современной литературы авторов США. Об этом пишет RT.
Следуя из гранта, отмечается, что США заинтересованы в переводе книг по темам, которые связаны со СМИ, экономикой, обучением и образовательными технологиями, а также кибербезопасностью, международным правом, классической и современной литературой, в том числе произведений для детей.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что они готовы выделить до 125 тысяч долларов на программу, которая предполагает развитие «западной интеграции» и «демократическое развитие» Грузии.
Эксперты считают, что такие инициативы США вмешиваются во внутренние дела тех стран, где они осуществляются.