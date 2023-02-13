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Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Среди россиян растет спрос на сладкое

Сегодня, 15:39
На 200% больше сладостей стали покупать в России с 2022 года. Тенденция сохраняется и в текущем году.

Как пишет Infox со ссылкой на retail.ru, по итогам анализа данных сервиса «Лента Онлайн», проведенного с января 2021 по декабрь 2022, спрос на «вредные» сладости вроде шоколадных батончиков и выпечки вырос у россиян на 221%.

Примечательно, что в 2021 году среди отечественных потребителей был зафиксирован рост интереса к более здоровым десертам вроде зефира и крекеров. Изменение вкусов жителей России специалисты связывают с высоким уровнем стресса в обществе, а также с расширением ассортимента сладостей в торговых сетях и их ценовой доступностью.

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