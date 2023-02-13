Среди россиян растет спрос на сладкое

Примечательно, что в 2021 году среди отечественных потребителей был зафиксирован рост интереса к более здоровым десертам вроде зефира и крекеров. Изменение вкусов жителей России специалисты связывают с высоким уровнем стресса в обществе, а также с расширением ассортимента сладостей в торговых сетях и их ценовой доступностью.