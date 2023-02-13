Среди россиян растет спрос на сладкое

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Как пишет Infox со ссылкой на retail.ru, по итогам анализа данных сервиса «Лента Онлайн», проведенного с января 2021 по декабрь 2022, спрос на «вредные» сладости вроде шоколадных батончиков и выпечки вырос у россиян на 221%.
Примечательно, что в 2021 году среди отечественных потребителей был зафиксирован рост интереса к более здоровым десертам вроде зефира и крекеров. Изменение вкусов жителей России специалисты связывают с высоким уровнем стресса в обществе, а также с расширением ассортимента сладостей в торговых сетях и их ценовой доступностью.