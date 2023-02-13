Спасатели в Турции вытащили из-под завалов девочку

13 февраля появилась информация о том, что российские, белорусские и киргизские спасатели в Турции извлекли из-под завала человека, который провёл под ним свыше 6 суток. Операция продлилась более четырёх часов. Вместе со спасателями работали врачи, они оказывали пострадавшему медпомощь прямо под завалом.