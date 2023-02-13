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Posted Сегодня, 16:31

Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Спасатели в Турции вытащили из-под завалов девочку

Сегодня, 16:31
В пострадавшем от землетрясения городе Адыяман спасатели вытащили из-под завалов четырёхлетнюю Мирай. Девочка провела под грудой обломков 178 часов.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу написал в соцсети, что девочка здорова, сообщает газета “Известия”.

13 февраля появилась информация о том, что российские, белорусские и киргизские спасатели в Турции извлекли из-под завала человека, который провёл под ним свыше 6 суток. Операция продлилась более четырёх часов. Вместе со спасателями работали врачи, они оказывали пострадавшему медпомощь прямо под завалом.

11 февраля в турецком Хатае спасатели вытащили из-под обломков здания 11-месячного младенца, который пробыл там 12 часов.

Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 баллов произошли на границе Турции и Сирии. Согласно последним данным количество погибших уже превысило 31 500 человек. Гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхан Татар сравнил разрушения от подземных толчков со взрывом 500 атомных бомб.

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